Euro 2022 femminile: l'Inghilterra ospitante dà il via alla campagna elettorale con una sofferta vittoria per 1-0 sull'Austria

Il delicato pallonetto di Beth Mead dopo 15 minuti è stato tutto ciò che ha separato le due squadre in una tesa vittoria per 1-0 dell'Inghilterra in un Old Trafford pieno di rabbia, mentre la squadra di Sarina Wiegman si è assicurata tre punti faticosamente conquistati che senza dubbio calmeranno i primi nervi del torneo.

L'Inghilterra è migliorata nel corso della partita e forse avrebbe potuto ampliare il suo margine di vittoria, ma una mancanza di attenzione e di coesione nel terzo finale ha fatto sì che una serie di buone occasioni venissero sprecate.

L'Austria ha rappresentato una minaccia sufficiente a garantire che la partita non fosse mai comoda e Wiegman saprà quanto la sua squadra dovrà migliorare se vorrà essere all'altezza delle favorite del torneo.

L'allenatore olandese dell'Inghilterra ha festeggiato poco al momento del fischio finale, ma i suoi giocatori sono rimasti in campo per godersi l'adorazione del pubblico di casa in una serata storica. In totale, 68.871 tifosi sono accorsi all'Old Trafford per assistere alla partita, stabilendo un nuovo record di presenze per una partita dei Campionati europei femminili.

Con la finale del 31 luglio in programma allo stadio di Wembley, è probabile che il record venga nuovamente battuto. Dopo la performance di mercoledì sera, tuttavia, la domanda più pertinente è se l'Inghilterra sarà una delle squadre che ce la faranno.

"L'atmosfera parla da sola", ha dichiarato la giocatrice della partita Georgia Stanway ai giornalisti dopo la partita. L'occasione è enorme e, ovviamente, ci sarà un po' di nervosismo".

"Il rumore [è stata la cosa migliore di questa sera], e anche se era difficile sentire le informazioni, il rumore dimostra a che punto siamo. Questo è lo standard che i tifosi hanno imposto: portare il rumore e far innervosire gli avversari".

L'ammissione di Stanway, secondo cui i suoi compagni di squadra hanno faticato a sentire il discorso di Wiegman nella riunione post-partita, dà un'idea del livello di rumore che c'era mercoledì all'Old Trafford, quando i giocatori si sono staccati prima del tempo per unirsi ai canti.

"La prossima volta dobbiamo ritardare 'Sweet Caroline' [dopo il fischio finale]", ha detto ridendo.

La canzone classica di Neil Diamond è diventata la sigla della corsa dell'Inghilterra maschile alla finale di Euro 2020 la scorsa estate e anche la squadra femminile spera di sentirla ancora qualche volta durante questo torneo.

Eccitazione e tensione

Percorrendo le circa quattro miglia che separano il Northern Quarter di Manchester dall'Old Trafford, in periferia, non c'erano molti segnali del fatto che nel giro di poche ore la città avrebbe ospitato la partita inaugurale di una grande competizione internazionale.

A parte una manciata di tifosi con le magliette dell'Inghilterra, è improbabile che qualcuno in visita sapesse che c'era una partita.

Gli organizzatori della Coppa del Mondo 2019 in Francia sono stati criticati per quella che alcuni hanno percepito come una mancanza di promozione del torneo, e per tutta l'eccitazione palpabile che c'era stata nella preparazione di Euro 2022, gli stessi problemi sembrano persistere anche qui.

All'Old Trafford, tuttavia, non è mancato l'entusiasmo dei tifosi, migliaia dei quali si sono radunati intorno al campo più di tre ore prima del calcio d'inizio.

Erano anche fiduciosi. "Quattro a zero per l'Inghilterra", ha gridato un gruppo, la maggior parte dei quali indossava magliette con il nome di Leah Williamson, il nuovo capitano delle Lionesses.

La loro fiducia non è certo mal riposta, perché non c'è dubbio che l'Inghilterra abbia un talento di livello mondiale in tutto il campo. L'unica preoccupazione, in questo torneo, era se le giocatrici fossero in grado di gestire il peso dell'aspettativa di essere favorite sul suolo di casa.

Nel periodo precedente la partita, alcuni giocatori hanno parlato della fiducia che il giocare davanti al pubblico di casa avrebbe dato loro, ma all'inizio si sono visti alcuni nervi palpabili.

Più di un passaggio errato ha regalato all'Austria il possesso di palla in zone pericolose del campo, ma la mancanza di prodotti finali ha fatto sì che gli errori dell'Inghilterra rimanessero impuniti.

Il calcio sta tornando a casa?

Non ci è voluto molto perché l'Inghilterra trovasse la sua strada, tuttavia, quando le incursioni in avanti delle giocatrici larghe Lauren Hemp e Mead hanno alzato i decibel all'interno dell'Old Trafford.

Questo è stato il primo periodo di pressione sostenuta dell'Inghilterra ed è stato sufficiente per rompere la difesa dell'Austria, quando il pallone di Fran Kirby ha trovato Mead, che ha raccolto con freddezza la palla sul petto e l'ha lasciata cadere sopra l'accorrente Manuela Zinsberger.

I festeggiamenti all'interno dello stadio sono stati un po' ritardati perché inizialmente sembrava che il difensore dell'Austria Carina Wenninger fosse riuscito a respingere la palla dalla linea, ma un controllo dell'orologio dell'arbitro e un fischio hanno mandato in delirio il Teatro dei Sogni.

Molti numeri sette famosi hanno calcato il campo dell'Old Trafford - David Beckham, Cristiano Ronaldo ed Eric Cantona per citarne solo tre - e la conclusione di Mead è stata degna delle più grandi partite che si sono svolte qui.

Il rumore all'interno dello stadio è aumentato gradualmente dalla fine degli inni nazionali, ma il gol di Mead lo ha reso davvero assordante.

Non passò molto tempo prima che il primo canto di "Football's Coming Home" scoppiasse in un piccolo settore dello stadio, anche se non si diffuse oltre; forse i tifosi erano timorosi di farsi prendere troppo la mano dopo lo strazio della finale maschile dell'anno scorso contro l'Italia.

Nel secondo tempo, la Hemp ha iniziato a mostrare i motivi per cui era arrivata a Euro 2022 come una delle giocatrici più importanti da tenere d'occhio e con una notevole aspettativa sulle spalle.

La 21enne è stata superba per il club e per il Paese in questa stagione e la sua combinazione di velocità, controllo ravvicinato e fiuto del gol l'hanno resa una delle giocatrici più temute di questo torneo.

Hemp sta dando filo da torcere a Laura Wienroither sulla destra della difesa austriaca, ma la sua inusuale mancanza di prodotto finale non porta a nulla.

A poco più di 10 minuti dalla fine, l'Austria crea la sua migliore occasione della partita e l'Inghilterra deve ringraziare il portiere Mary Earps per aver mantenuto il punteggio in parità, respingendo il tiro dalla lunga distanza di Barbara Dunst.

Questo sarebbe stato il massimo per l'ospite, che senza dubbio avrà un'enorme iniezione di fiducia dopo aver affrontato questa squadra inglese fortemente favorita.

Se le Lionesses vogliono fare un salto di qualità in questo torneo, Wiegman sa che la squadra avrà bisogno di un sostegno maggiore di quello ricevuto all'Old Trafford.

"Incredibile [il rumore]. È semplicemente incredibile", ha detto. "Sappiamo da dove veniamo e giocare qui all'Old Trafford, davanti a 70.000 persone, porta quel rumore. Speriamo che lo facciano anche in altre partite, sappiamo di avere stadi esauriti".

Wiegman riconosce che la squadra ha ampi margini di miglioramento, ma per ora lascia che i suoi giocatori si godano una serata storica.

