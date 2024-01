Euro 2022 femminile: la tripletta di Grace Geyoro porta la Francia alla vittoria per 5-1 sull'Italia

Durante l'intera stagione 2021/22, la centrocampista francese Grace Geyoro ha segnato quattro gol in campionato per il suo club Paris Saint-Germain. Domenica ha segnato tre gol nel primo tempo, portando la sua squadra a sconfiggere l'Italia per 5-1 nella partita inaugurale di Euro 2022.