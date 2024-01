Euro 2022 femminile: la splendida vittoria di Daniëlle van de Donk strappa il 3-2 ai Paesi Bassi

"Non segno quasi mai gol come [il mio]", ha detto van de Donk secondo UEFA.com.

"Di solito segno solo tap-in. So dove va la palla e la metto dentro. In questo caso, non so cosa stesse succedendo!".

È stata una partita avvincente in cui il Portogallo - la seconda squadra classificata più bassa del torneo - ha rimontato da due gol di scarto per pareggiare la partita, ma alla fine è stato surclassato dal campione in carica.

La preparazione dell'Olanda è stata interrotta da infortuni e Covid che l'hanno lasciata senza quattro delle sue migliori giocatrici, tra cui il capitano Sari van Veenendaal e il capocannoniere di tutti i tempi Vivianne Miedema.

Il Portogallo ha quasi capitalizzato la sfortuna olandese, ma un primo tentativo è stato annullato per fuorigioco.

Due minuti dopo, però, l'Olanda ha trovato il suo ritmo con due corner battuti da Sherida Spitse in rapida successione. Sul secondo, il colpo di testa di Damaris Egurrola ha trovato il fondo della rete per aprire le marcature.

Come nella partita contro la Svizzera di sabato, il Portogallo ha subito un altro gol meno di 10 minuti dopo.

Spitse ha battuto un altro corner perfettamente eseguito e, nonostante il Portogallo abbia inizialmente respinto l'attacco olandese, il gol è sembrato inevitabile: la palla è rimbalzata nell'area di rigore prima che Stefanie van der Gragt la mettesse in rete di testa per raddoppiare il vantaggio.

Nonostante si trovassero sotto di due gol, le iberiche hanno iniziato a creare occasioni.

Un attacco promettente è stato fermato solo da un fallo olandese e Carole Costa ha trasformato il rigore risultante per trascinare la sua squadra di nuovo in gara 10 minuti prima dell'intervallo.

Il Portogallo ha continuato la sua rimonta, iniziando il secondo tempo con decisione.

Un'ottima parata del portiere olandese Daphne von Domselaar ha fatto cadere la palla sopra la traversa ma, imperterrito, l'attacco portoghese ha continuato a premere e ha creato un'altra opportunità un minuto dopo, che Diana Silva ha concluso con un colpo di testa.

Dopo aver pareggiato da due gol di scarto, tutto il momento era del Portogallo e ci è voluto un colpo straordinario di van de Donk per portare di nuovo in vantaggio il campione in carica.

"Abbiamo gareggiato, e questo era il nostro obiettivo per questa partita, con coraggio, ambizione, sapendo chi avevamo di fronte", ha dichiarato l'allenatore del Portogallo Francisco Neto, secondo quanto riportato da UEFA.com.

"Ci sono stati momenti in cui non siamo stati organizzati come avremmo dovuto, e ancora una volta alcuni piccoli dettagli hanno fatto la differenza. Ma la mia squadra ha dimostrato un'attitudine e una determinazione che mi rende orgoglioso di quello che ha fatto".

L'Olanda si trova ora a un passo dai quarti di finale, in testa al suo gruppo, con un'altra partita della fase a gironi da giocare domenica contro la Svizzera.

