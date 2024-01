Euro 2022 femminile: la Germania otto volte campione passa ai quarti di finale grazie alla vittoria per 2-0 sulla Spagna

Un gol iniziale di Klara Bühl ha calmato i nervi della squadra tedesca al Brentford Community Stadium, prima che Alexandra Popp raddoppiasse il vantaggio nel corso del primo tempo.

Grazie a questa vittoria, con una partita in meno, la Germania è passata alla fase successiva del torneo e ha conquistato il primo posto nel Gruppo B.

Bühl ha dichiarato che la squadra è "molto felice e orgogliosa" di essere passata alla fase successiva, e la manager della Germania Martina Voss-Tecklenburg ha elogiato lo spirito della sua squadra.

"È stato esattamente lo spirito che tutti considerano la squadra tedesca, ma è stata anche una grande prestazione dal punto di vista tattico", ha dichiarato, secondo quanto riportato dal Guardian. "Alcuni giocatori possono aver imprecato perché non hanno toccato molto la palla, ma sono stati ricompensati con due gol".

La Spagna era considerata una delle favorite del torneo, soprattutto grazie al successo della squadra femminile del Barcellona, una delle squadre di club più forti d'Europa.

Tuttavia, nonostante la vittoria per 4-1 contro la Finlandia nella partita inaugurale, le possibilità della Spagna di partecipare alla competizione di quest'anno hanno subito un duro colpo alla vigilia del torneo.

La vincitrice del Pallone d'Oro 2021 Alexia Putellas si è rotta il legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, il che significa che la squadra sarà priva della sua giocatrice più in forma e della sua capocannoniera di tutti i tempi, Jenni Hermoso, anch'essa esclusa per un infortunio al ginocchio.

Martedì sera, l'assenza della coppia si è fatta sentire. Nonostante il 70% di possesso palla, la Roja non è stata in grado di convertire nessuna delle occasioni da gol create, mancando di incisività in attacco senza le sue due armi offensive principali.

Dall'altra parte, la Germania è stata spietata quando contava.

Nonostante tutti i passaggi ordinati della Spagna, è stato un errore con la palla a regalare alla Germania il primo gol. Un passaggio sbagliato del portiere spagnolo Sandra Paños è caduto direttamente su Bühl, che ha sparato a rete per portare la Germania in vantaggio nei primi cinque minuti.

A pochi minuti dall'intervallo, la Germania ha raddoppiato il vantaggio con Popp, che ha segnato di testa da un corner.

Popp, che ha saltato sia Euro 2013 che 2017, è rientrata da un lungo infortunio solo a marzo, ma è il suo secondo gol in altrettante partite, avendo segnato contro la Danimarca nell'esordio.

Mentre la Germania passa al turno successivo ed eviterà l'Inghilterra ospitante con il primo posto nel Gruppo B, la futura partecipazione della Spagna è in bilico.

Sabato affronterà la Danimarca nell'ultima partita del girone: la vincente si classificherà seconda e avanzerà, mentre la perdente tornerà a casa.

"Spero che questo ci aiuti per la prossima partita e per il futuro", ha detto il manager della Spagna Jorge Vilda. "Dobbiamo prepararci mentalmente. Dopo il gol, forse abbiamo giocato i nostri migliori 30 minuti".

Fonte: edition.cnn.com