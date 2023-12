Euro 2022 femminile: folla da record, le favorite e le giocatrici da tenere d'occhio

Sono già stati venduti circa 450.000 biglietti per il torneo a 16 squadre - tra cui 73.200 per l'esordio dell'Inghilterra contro l'Austria all'Old Trafford e 87.200 per la finale di Wembley - superando di gran lunga il precedente record di 240.000 stabilito nei Paesi Bassi quattro anni fa.

L'entusiasmo per il torneo fa seguito a una stagione che ha visto battere numerosi record di presenze in tutto il continente.

In Spagna, il Barcellona ha stabilito un nuovo record mondiale di presenze per una partita femminile: 91.648 persone hanno riempito il Camp Nou per l'andata della semifinale di Champions League contro il Wolfsburg, battendo un record che resisteva dalla finale della Coppa del Mondo femminile del 1999.

Record anche in Francia, dove 43.254 tifosi si sono presentati al Parc des Princes per assistere alla semifinale di Champions League del Paris Saint-Germain contro il Lione, mentre anche in Inghilterra è stato battuto il record di presenze per club, con 49.094 spettatori che hanno assistito alla vittoria del Chelsea sul Manchester City nella finale di FA Cup a Wembley.

L'eccitazione per l'inizio di Euro 2022 è palpabile anche in Svezia, dove si è registrato un record di 33.218 presenze per vedere la nazionale battere il Brasile nell'ultima partita di riscaldamento.

Questa stagione ha dimostrato, senza ombra di dubbio, che in Europa c'è un grande interesse per il calcio femminile.

Per questo motivo, c'è stata un po' di costernazione per la decisione della UEFA di utilizzare stadi, come il Manchester City Academy Stadium e il Leigh Sports Village, che alcuni giocatori e tifosi considerano troppo piccoli per un torneo così importante.

LEGGI: Calciatrici nordirlandesi pronte a cogliere il loro momento

I favoriti di Euro 2022

Inghilterra

La nazione ospitante, l'Inghilterra, si presenta a Euro 2022 con una realistica possibilità di vincere il primo grande trofeo nella storia della nazionale.

Il vantaggio della casa, di fronte a un pubblico inglese da record, farà senza dubbio la sua parte, ma la squadra è stata estremamente impressionante sotto la guida dell'allenatrice Sarina Wiegman da quando è stata nominata nel settembre 2021.

L'Inghilterra è ancora imbattuta sotto la guida dell'olandese, che quattro anni fa ha guidato i Paesi Bassi alla gloria del campionato. Sotto la guida di Wiegman, l'Inghilterra ha segnato la ragguardevole cifra di 84 gol, compresa la vittoria da record per 20-0 sulla Lettonia, subendone solo tre.

Le Lionesses hanno continuato la loro impressionante preparazione al torneo con un'accattivante vittoria per 5-1 contro l'ex squadra di Wiegman, prima di battere la Svizzera per 4-0.

Una squadra che vanta il talento dell'attaccante Lauren Hemp, dell'attaccante Ellen White e del difensore Lucy Bronze può competere con le migliori, ma la domanda principale è se questo gruppo sia in grado di gestire il peso delle aspettative.

La nazionale ha raggiunto le semifinali in ognuno degli ultimi tre tornei più importanti, ma ogni volta non è riuscita a raggiungere la finale.

Questa formazione è probabilmente la più talentuosa di tutte e, dopo che la squadra maschile ha raggiunto la finale di Euro 2020 l'anno scorso, i tifosi dell'Inghilterra sono comprensibilmente ottimisti nel vedere la loro nazionale in una finale di Wembley per la seconda estate consecutiva.

Spagna

Sebbene i bookmaker diano la Spagna come favorita di stretta misura, è forse più corretto considerare questa squadra come la favorita tra i cavalli oscuri.

La squadra ha lasciato un segno con un impressionante 7-0 sull'Australia, leggermente sottotono, nella penultima partita di riscaldamento prima del torneo, prima di pareggiare 1-1 contro l'Italia venerdì.

Tuttavia, appena un giorno prima dell'inizio del torneo, la Spagna ha subito il duro colpo della rottura del legamento crociato anteriore della giocatrice titolare e vincitrice del Pallone d'Oro 2021 Alexia Putellas, che salterà il torneo e molti altri mesi.

Putellas è probabilmente la giocatrice più dotata al mondo, in grado di vincere da sola una partita con un momento di genio individuale, e la sua assenza mette probabilmente fine alle possibilità della Spagna di superare una delle nazioni più affermate.

L'ascesa della Spagna sul palcoscenico internazionale ha coinciso con la trasformazione del Barcellona in una potenza nazionale ed europea nelle ultime due stagioni, e non meno di nove giocatori del Barcellona sono entrati nella rosa finale di 23 giocatori di Jorge Vilda.

Questa squadra può talvolta faticare a scardinare le difese di squadre più forti o più ostinate e sarà ulteriormente ostacolata dall'assenza del capocannoniere Jennifer Hermoso, che ha subito un danno ai legamenti del ginocchio all'inizio del mese.

I tifosi della nazionale spagnola sono rimasti sorpresi dall'assenza del duo della Real Sociedad Amaiur Sarriegi e Nerea Eizagirre, che nella scorsa stagione hanno segnato complessivamente 33 gol in Primera, con Sarriegi che ha realizzato anche 11 gol in cinque qualificazioni ai Mondiali.

In assenza di Putellas, tuttavia, Sarriegi è stata chiamata a riempire il vuoto in attacco, anche se non nelle circostanze che lei stessa o chiunque altro nella squadra nazionale avrebbe sperato.

Ma nonostante le carenze e la mancanza di stelle della Spagna, saranno poche le squadre che vorranno affrontare la squadra di Vilda.

Giocatori da tenere d'occhio

Ada Hegerberg

Attenzione ai difensori avversari: Ada Hegerberg è tornata. La 26enne è tornata a far parte della nazionale norvegese solo ad aprile, dopo cinque anni di assenza.

Dopo essersi classificata seconda a Euro 2013, cinque anni fa la Norvegia si presentò al torneo nei Paesi Bassi con grandi speranze.

Tuttavia, la squadra finì in fondo al suo gruppo e Hegerberg lasciò successivamente l'organizzazione della nazionale, affermando che le sue esperienze con la squadra l'avevano lasciata "mentalmente distrutta" e frustrata dal modo in cui il calcio femminile era considerato in Norvegia.

Hegerberg ha continuato a eccellere a livello di club per il Lione e la sua forma l'ha portata a essere incoronata vincitrice del primo Pallone d'Oro femminile nel 2018.

Nel gennaio 2020, però, Hegerberg si rompe il legamento crociato anteriore, che la mette fuori gioco per quasi due anni.

Quando è tornata nell'ottobre 2021, si è messa in gioco e ha aiutato il Lione a recuperare il titolo del campionato francese che aveva perso contro il Paris Saint-Germain nella stagione precedente. Ha anche realizzato un gol e un assist nella finale di Champions League per strappare la corona al Barcellona.

Una delle marcatrici più letali del gioco femminile - la sua abilità davanti alla porta è stata sottolineata da una tripletta nella sua prima partita di ritorno per la Norvegia dopo cinque anni - Hegerberg cercherà di recuperare il tempo perduto sulla scena internazionale.

Vivianne Miedema

Negli ultimi anni, Vivianne Miedema è diventata una delle attaccanti più prolifiche e temute del calcio mondiale.

A soli 25 anni, la stella dell'Arsenal vanta la bellezza di 92 gol in 109 partite per i Paesi Bassi ed è la capocannoniera di tutti i tempi con la maglia della nazionale olandese, femminile o maschile.

Le sue imprese con l'Arsenal nella Women's Super League - è ora la capocannoniera della storia del campionato - le sono valse di recente un nuovo contratto che, a quanto si dice, la rende la giocatrice femminile più pagata d'Inghilterra.

A Euro 2017 Miedema si è classificata seconda nella corsa al Golden Boot - segnando quattro gol, di cui due in finale - mentre le giocatrici olandesi vincevano il loro primo importante trofeo internazionale. Sembra più che probabile che anche questa volta sarà tra i capocannonieri.

Lauren Hemp

Poche giocatrici in Europa vi faranno alzare dalla sedia come Lauren Hemp.

Ala insidiosa, con un ritmo impressionante, un magico controllo ravvicinato e un occhio per il gol, la ventunenne ha tutte le carte in regola per essere una giocatrice d'attacco.

Nella scorsa stagione, Hemp ha segnato 20 gol e realizzato 10 assist in 36 partite con il Manchester City, venendo eletta Giovane giocatrice dell'anno dalla PFA per la quarta volta.

Grazie al suo stato di forma, sia a livello nazionale che internazionale, Hemp ha spostato il discorso dall'essere la migliore giovane giocatrice dell'Inghilterra all'essere la migliore giocatrice dell'Inghilterra in assoluto.

Il suo gol contro il Chelsea nella finale di FA Cup - che alla fine il City ha perso - ha messo in mostra tutte le sue capacità, quando si è buttata all'interno del suo piede destro più debole e ha arricciato la palla nell'angolo più lontano.

In questo torneo, pochi giocatori faranno venire gli incubi ai difensori avversari come Hemp.

Come guardare

Nel Regno Unito, tutte le partite di Euro 2022 saranno trasmesse dalla BBC, l'emittente nazionale, mentre ESPN e TUDN trasmetteranno il torneo negli Stati Uniti.

Per l'elenco completo delle emittenti ufficiali della UEFA, cliccare qui.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com