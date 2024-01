Euro 2022 femminile: con due infortuni importanti, la Spagna può ancora stupire prima del torneo?

L'ascesa della squadra nazionale, da comprimaria a sempre presente nelle competizioni più importanti nell'ultimo decennio, è stata una delle più notevoli sulla scena internazionale femminile.

Euro 2022 avrebbe dovuto mostrare come un campionato nazionale in crescita, un accordo di pagamento storico e un sistema giovanile dedicato siano culminati nella trasformazione della Spagna, che si è qualificata per il torneo da imbattuta, in una forza internazionale.

Nell'esordio contro la Finlandia, la Spagna ha impressionato con una vittoria per 4-1, ma lo scontro tra colossi di martedì, quando La Roja affronterà la Germania nel Gruppo B, sarà un test più severo per una squadra priva di due dei migliori giocatori del mondo.

Alla vigilia del torneo, la Spagna ha subito il secondo duro colpo in altrettante settimane. Dopo che a giugno era stato annunciato che il capocannoniere di tutti i tempi Jenni Hermoso avrebbe saltato Euro 2022 per un infortunio al ginocchio, il 5 luglio la Roja ha ricevuto la terribile notizia della rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro da parte della centrocampista Alexia Putellas.

È difficile sopravvalutare l'importanza di Putellas per questa squadra: un marcatore prolifico, un playmaker mercuriale e un giocatore con il genio individuale di vincere da solo qualsiasi partita.

La Spagna dovrà ora cercare di competere senza due dei migliori giocatori al mondo, con Putellas ed Hermoso rispettivamente primo e secondo nella classifica del Pallone d'Oro del 2021.

"Alexia, è molto forte dirlo, ma lei è tutto", ha dichiarato alla CNN Sport Amalia Fra, esperta di calcio per il quotidiano sportivo spagnolo AS . "Lei è tutta la squadra perché è come una bussola in mezzo al campo che distribuisce e muove la squadra avversaria.

"Oltre a questo... sale, si fa valere come numero 9 e segna un gol per te. Fa sì che l'intero gioco della Roja si basi su di lei, ma non dobbiamo sottovalutare il resto della squadra perché abbiamo difensori centrali straordinari; Mapi León e Irene Paredes sono tra i migliori al mondo".

"A centrocampo, anche Aitana [Bonmatí] e Patri [Guijarro] sono le migliori e il suo gioco con loro, con cui gioca ogni giorno al Barça, fa fluire la squadra".

Ora, in assenza di Putellas e Hermoso, toccherà a giocatrici del calibro di Paredes, León, Bonmatí e Guijarro condurre la Spagna femminile al suo primo trofeo internazionale.

Crescita esponenziale

Prima della Coppa del Mondo del 2015 in Canada, il calcio femminile spagnolo era irriconoscibile rispetto agli standard odierni.

Fra ha ricordato che le giocatrici dovevano percorrere centinaia di chilometri al giorno per allenarsi e ha detto che qualsiasi forma di piano nutrizionale era inesistente.

"È stato dopo la Coppa del Mondo del 2015, che è stata la prima volta che la Spagna si è qualificata per la Coppa del Mondo, quando la Spagna ha iniziato a impegnarsi davvero nel calcio femminile e le giocatrici hanno iniziato a essere professioniste", ha detto Fra.

"Hanno iniziato a ricevere indennità finanziarie e poi [la federazione] ha anche scommesso sulla creazione di un campionato più potente e sulla sua professionalizzazione, il che diremmo quasi che è qualcosa senza precedenti".

"Da quel momento in poi, c'è stata una crescita esponenziale della squadra in termini di giocatori, fisico, risorse e anche del fatto che i giocatori, come ha detto l'allenatore della nazionale Jorge Vilda, ora sono professionisti e possono vivere di questo".

All'inizio del 2020, le giocatrici della prima divisione femminile hanno raggiunto un accordo storico a livello di campionato che ha garantito a tutte le calciatrici uno stipendio annuale.

Il salario minimo concordato per le calciatrici a tempo pieno per una settimana di 40 ore è stato di 16.000 euro (18.000 dollari) e per una settimana part-time di 30 ore di 12.000 euro (13.600 dollari), con entrambi i salari comprensivi di congedo di maternità, indennità di infortunio e ferie pagate.

L'accordo è stato il culmine di anni di progressivi miglioramenti, che hanno incluso anche un accordo televisivo e un importante sponsor del titolo con l'azienda di energia rinnovabile Iberdrola.

Ma il percorso non è stato facile. Nel novembre 2019, dopo che le loro richieste di un salario minimo non erano state soddisfatte, i calciatori hanno boicottato tutte le otto partite di prima divisione in un fine settimana, dopo che 189 rappresentanti dei 16 club del campionato avevano votato al 93% a favore dello sciopero.

Tuttavia, con l'accordo raggiunto, i giocatori della prima divisione hanno potuto iniziare a dedicare la loro vita lavorativa esclusivamente al calcio.

"Oggi ci sono ancora molti giocatori della nazionale spagnola che studiano perché credono che la loro carriera sia troppo breve e che quello che guadagnano non sia sufficiente per vivere il resto della loro vita", ha detto Fra.

Quindi continuano a studiare, continuano a formarsi... ma oggi una giocatrice di qualsiasi squadra del campionato può vivere con quello che guadagna nella sua squadra e con la nazionale".

"Inoltre, hanno il bonus che con gli euro avranno alcune indennità e diritti d'immagine che andranno a completare questi stipendi".

L'essenza del Barça

Le trattative per il nuovo accordo hanno coinciso con l'inizio della fulminea ascesa del Barcellona ai vertici del calcio europeo.

All'inizio del 2019, il Barça era diventato la prima squadra spagnola nella storia a raggiungere le semifinali o la finale della Champions League femminile, perdendo poi 4-1 contro il potente Lione in finale.

Due anni dopo, l'Azulgrana avrebbe finalmente messo le mani sul premio più ambito del calcio europeo, battendo il Chelsea per 4-0 in finale e annunciando quello che sperava essere un cambiamento di potere nel gioco europeo.

Il Barça ha raggiunto la finale anche quest'anno, dove è stato sconfitto dal Lione, e molti dei giocatori che hanno partecipato all'ascesa del Barcellona hanno svolto un ruolo fondamentale nella scalata della nazionale spagnola, che ha raggiunto il record del settimo posto nella classifica mondiale.

Si può certamente fare un parallelo con la nazionale maschile che ha dominato il calcio mondiale ed europeo tra il 2008 e il 2012 con una gran parte dei giocatori del Barcellona di Pep Guardiola.

Otto giocatrici - erano nove prima dell'infortunio di Putellas - dell'attuale squadra femminile del Barcellona sono state convocate nella rosa dei 23 giocatori per Euro 2022, e sei hanno esordito nella partita inaugurale della squadra.

Come il Barça di Guardiola e la Spagna di allora, lo stile di questa nazionale è fortemente influenzato dal gigante catalano.

"Il Barcellona è quello che ha la voce che canta", ha spiegato Fra. "La Spagna gioca sostanzialmente come il Barça: tiki taka, tocco e verticalità in attacco. Quindi è un onore che il Barça abbia investito così tanto perché questo ha fatto crescere la nazionale".

"Gli stili sono molto simili. Inoltre, le giocatrici che hanno un peso maggiore in Nazionale - le tre centrocampiste Aitana [Bonmatí], Alexia [Putellas] e Patri Guijarro - hanno l'essenza del Barça, provengono dall'accademia.

"I loro riferimenti quando erano piccole erano Xavi e [Andrés] Iniesta. Guardavano a quei giocatori, hanno creato quello stile al Barça, giocano così e sono quelli che hanno il peso dominante e fanno funzionare la squadra. In pratica, direi che è esattamente lo stesso Barça del 2010".

Lo stile di calcio pulsante e ricco di passaggi del Barcellona ha recentemente portato la leggenda del club e attuale allenatore della squadra maschile Xavi a definire la squadra una "fonte di ispirazione".

Moderare le aspettative

Vilda è subentrato dopo che il precedente allenatore Ignacio Quereda è stato estromesso dopo 27 anni di incarico in seguito alla deludente prestazione della Spagna ai Mondiali del 2015 in Canada.

Era la prima volta che la nazionale femminile si qualificava per una Coppa del Mondo, ma dopo essere arrivata in fondo al suo gruppo, le giocatrici sono uscite allo scoperto denunciando una mancanza di professionalità all'interno dell'organizzazione.

Da quando non è riuscita a raggiungere la Coppa del Mondo del 2011, La Roja si è qualificata per tutti i principali tornei internazionali e si è già assicurata un posto ai Mondiali del prossimo anno in Australia e Nuova Zelanda.

Questo record è in netto contrasto con i 26 anni precedenti, quando tra il 1987 e il 2013 è riuscita a qualificarsi per un solo torneo importante, Euro 1997.

Vilda è stata nominata dopo aver guidato le squadre femminili under 17 e under 19 alla conquista di diversi titoli di campione d'Europa e molte delle giocatrici che hanno giocato un ruolo chiave nel successo di quelle squadre sono ora parte integrante della squadra maggiore.

Nelle qualificazioni a Euro 2022, la Spagna ha vinto sette partite e ne ha pareggiata una, segnando 48 gol e subendone solo uno, ma Fra ha invitato alla cautela.

"Raggiungere le semifinali, ovviamente, sarebbe un successo", ha detto Fra. "Non dobbiamo perdere di vista il fatto che la Spagna non ha mai raggiunto una finale, nemmeno una semifinale. Non hanno l'esperienza che hanno altre squadre, come Germania, Inghilterra, Francia, Svezia o Norvegia.

"È vero che il cammino di questa squadra negli ultimi anni ha fatto credere [ai tifosi] e li ha invitati a sognare, ma Jorge Vilda ha abbassato un po' le aspettative perché ritiene negativo che la gente arrivi con aspettative così alte, che ci sia troppa fiducia in qualcosa che non abbiamo mai fatto.

"Se non raggiungeranno le semifinali, non sarà un fallimento. Un fallimento sarebbe, ad esempio, non superare la fase a gironi, perché penso che la Spagna abbia questa capacità e che debba passare, ma è un'altra cosa che chiediamo già alla squadra di essere a Wembley il 31 luglio".

Sarà indubbiamente difficile competere con alcune delle migliori squadre del mondo senza i suoi due fuoriclasse, ma questa squadra vanta comunque una pletora di talenti che non molte squadre non vedranno l'ora di affrontare.

Fonte: edition.cnn.com