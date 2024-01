Euro 2020: Inghilterra multata di oltre 35.000 dollari per l'incidente del laser durante la semifinale contro la Danimarca

Al portiere della Danimarca Kasper Schmeichel è stato puntato un laser in faccia quando il capitano dell'Inghilterra Harry Kane è intervenuto per battere un rigore ai tempi supplementari.

Schmeichel ha parato il rigore, ma Kane si è avventato sulla ribattuta e il suo gol si è rivelato decisivo nella vittoria per 2-1 che ha assicurato all'Inghilterra il passaggio alla finale di domenica contro l' Italia.

L'organo di controllo etico e disciplinare della UEFA (CEDB) ha confermato sabato che la multa ha tenuto conto anche dei "disordini" causati dai sostenitori dell'Inghilterra durante gli inni nazionali e dell'accensione di fuochi d'artificio da parte dei suoi tifosi.

L'emittente ITV, che ha trasmesso la partita nel Regno Unito, ha mostrato il filmato di un laser verde puntato sul volto di Schmeichel.

"Chiunque sia, è un idiota... è stupido e non se lo merita", ha detto il presentatore di ITV Mark Pougatch. "Questo genere di cose nessuno le vuole vedere".

Dopo l'incidente, la squadra della Federcalcio inglese ha collaborato con la UEFA per cercare di scoprire chi avesse usato il dispositivo laser.

"Il rappresentante della FA danese ha confermato al Match Manager UEFA di non voler approfondire la questione", secondo la FA inglese. La Danish Football Union non ha risposto immediatamente alla richiesta di commento di CNN Sport.

Boris Johnson si congratula con la squadra inglese

Nel frattempo il primo ministro britannico Boris Johnson ha inviato le sue congratulazioni ai giocatori dell'Inghilterra e al manager della squadra Gareth Southgate.

"Ho pensato che fosse una partita straordinaria, e ovviamente non credo di aver mai visto una squadra inglese giocare con una tale creatività, estro, versatilità e andare avanti così", ha detto Johnson ai giornalisti giovedì.

"È stata una partita da brivido. Non so voi, ma quando abbiamo subito quel gol all'inizio e poi abbiamo pareggiato, e poi siamo andati avanti fino ai tempi supplementari.

"Poteva andare male in qualsiasi momento, ma non è successo ed è stato euforico. Assolutamente straordinario. Mi congratulo con Gareth Southgate e con tutta la squadra. Ho pensato che fossero straordinari e ovviamente auguro loro il meglio per domenica".

Più tardi, giovedì, la Commissione arbitri UEFA ha annunciato che l'olandese Björn Kuipers arbitrerà la finale di domenica.

Secondo l'organo di governo del calcio europeo, questa sarà la settima finale di una competizione UEFA per Kuipers.

Fonte: edition.cnn.com