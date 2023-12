Euro 2020: Belgio-Italia è il titolo di un appassionante quarto di finale

Grandi sconvolgimenti, vittorie storiche e gol a bizzeffe: Euro 2020 è un torneo che non smette di regalare.

Pochi avrebbero previsto che i quarti di finale si sarebbero presentati così, dopo che la Svizzera ha stupito la Francia campione del mondo e la Repubblica Ceca ha eliminato una squadra olandese che aveva impressionato molti durante le fasi a gironi.

L'Inghilterra ha posto fine a 55 anni di isolamento battendo finalmente la Germania nelle fasi a eliminazione diretta di una grande competizione, mentre l'Ucraina ha ottenuto un drammatico successo nei tempi supplementari per conquistare un posto nei quarti di finale del Campionato europeo per la prima volta nella sua storia.

I quarti di finale di Euro 2020 si svolgeranno il 2 e il 3 luglio.

Belgio vs. Italia

Tra i favoriti per la vittoria di Euro 2020 prima ancora che venisse calciato un pallone, il Belgio è stato finora all'altezza della situazione in questi campionati.

La squadra di Roberto Martínez ha raggiunto i quarti di finale con pochissimo sforzo e lo ha fatto senza poter contare su Eden Hazard e Kevin De Bruyne, due dei suoi giocatori più importanti.

È improbabile che entrambi i giocatori siano abbastanza in forma per partecipare al quarto di finale di venerdì contro l'Italia, dopo essere usciti infortunati nell'impressionante vittoria agli ultimi 16 anni contro il Portogallo campione in carica.

Fortunatamente per Martínez, la "generazione d'oro" del Belgio è ricca di elementi di spessore e potrà contare su giocatori del calibro di Dries Mertens, Yannick Carrasco e Thorgan Hazard - fratello di Eden - che ha segnato il gol della vittoria contro il Portogallo.

Molti hanno dichiarato che questo torneo è l'ultima occasione per questo gruppo di giocatori talentuosi ma in fase di invecchiamento - attualmente la squadra numero 1 al mondo - di diventare il primo a vincere un titolo d'argento per la propria nazione.

Al contrario, pochi si aspettavano che l'Italia brillasse come ha fatto prima del torneo, ma la squadra di Roberto Mancini è diventata una delle squadre più divertenti da vedere a Euro 2020.

L'energia incontenibile di giocatori del calibro di Leonardo Spinazzola e Manuel Locatelli ha dato a questa squadra un'eccitante capacità di attacco, mentre il ritorno di Marco Verratti dall'infortunio ha dato al centrocampo un maggiore controllo.

La grintosa vittoria per 2-1 ai tempi supplementari contro l'Austria, di gran lunga il test più duro affrontato finora, ha dimostrato che il classico DNA difensivo esiste ancora in questa versione dell'Italia, anche se la squadra nel complesso appare diversa rispetto agli anni passati.

Di certo, questa squadra non sarebbe stata in grado di raggiungere l'attuale imbattibilità di 31 partite - eclissando il proprio record di imbattibilità di 82 anni fa - senza difensori stellari come Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini.

Ucraina contro Inghilterra

Il calcio potrebbe davvero tornare a casa?

Dopo aver finalmente battuto la vecchia rivale Germania, questa è probabilmente la più grande occasione per l'Inghilterra di vincere un trofeo importante da quando ha vinto la Coppa del Mondo nel 1966.

Il suo percorso verso una potenziale finale sembra molto più facile di quello delle squadre dall'altra parte del sorteggio, ma se c'è una cosa che i risultati shock della scorsa settimana hanno insegnato ai tifosi di Euro 2020 è che non bisogna dare per scontata la vittoria quando si gioca contro una sfavorita.

Il commissario tecnico Gareth Southgate ha fatto eco a questi sentimenti nell'intervista post-partita, affermando che i suoi giocatori avevano già iniziato a concentrarsi sull'Ucraina una volta rientrati negli spogliatoi dopo la vittoria di martedì sulla Germania.

L'omologo di Southgate, il leggendario ex attaccante ucraino Andriy Shevchenko, era comprensibilmente ottimista sulle possibilità della sua squadra in vista della partita di sabato.

Dopo tutto, questo gruppo di giocatori ha già creato la storia arrivando fino a questo punto.

"L'Inghilterra è una grande squadra: ha una panchina profonda, uno staff di allenatori eccezionale e siamo pienamente consapevoli di quanto sarà dura questa partita", ha detto Shevchenko ai giornalisti dopo la vittoria per 2-1 dell'Ucraina ai tempi supplementari contro la Svezia.

"Sono incredibilmente difficili da affrontare, ma la loro forza non deve spaventarci. Dovrebbe motivarci perché tutto è possibile nel calcio, come nella vita, e noi giocheremo con tutto il cuore per dare ai nostri tifosi ancora di più da esultare".

È solo la seconda volta nella storia dell'Ucraina che raggiunge i quarti di finale di una competizione importante - è arrivata anche agli ultimi otto della Coppa del Mondo nel 2006 - ma tutta la pressione sarà sull'Inghilterra per vincere a Roma e tornare a Wembley, dove potrebbe affrontare la Repubblica Ceca o la Danimarca in semifinale.

Repubblica Ceca vs. Danimarca

Dopo lo scioccante crollo di Christian Eriksen e la reazione emotiva dei suoi compagni di squadra, la Danimarca ha rappresentato la storia più bella di Euro 2020, qualificandosi per le fasi a eliminazione diretta.

Sembrava improbabile dopo le sconfitte con Finlandia e Belgio nelle prime due partite della fase a gironi, ma il 4-1 rifilato alla Russia e la sconfitta per 2-0 della Finlandia contro il Belgio le hanno assicurato un posto negli ultimi 16 anni.

Molti pensavano che la partita contro il Galles sarebbe stata combattuta, ma non è stato così.

I danesi si sono scatenati, ottenendo un'impressionante vittoria per 4-0 per annunciare il loro arrivo alle ultime fasi di Euro 2020.

I giocatori danesi hanno raccontato il peso emotivo che ha avuto su di loro il ritorno a fine partita del crollo di Eriksen lo stesso pomeriggio, con diversi membri della squadra che hanno criticato la UEFA per non aver permesso loro di giocare la partita il giorno successivo.

Vista la notevole forza mentale di questo gruppo, i tifosi della Danimarca possono forse già permettersi di sognare una replica di Euro '92, quando la nazionale si è aggiudicata l'unico trofeo internazionale di rilievo fino ad oggi.

Ad attenderli, però, c'è una Repubblica Ceca che si è assicurata uno dei più grandi upset del torneo fino ad ora.

I cechi sono stati impressionanti nella loro vittoria per 2-0 negli ottavi di finale contro l'Olanda, una squadra che molti pensavano sarebbe stata protagonista di una grande impresa a Euro 2020 dopo aver fatto un'ottima figura nelle fasi a gironi.

L'attaccante Patrik Schick è stato uno dei protagonisti di Euro 2020 ed è il capocannoniere della competizione; un altro gol contro la Danimarca lo porterebbe a pari merito con Cristiano Ronaldo in testa alla classifica dei Golden Boot.

Queste squadre saranno sicuramente entusiaste di giocare l'una contro l'altra e per entrambe sarà una possibilità molto realistica di avanzare alle semifinali.

Svizzera vs. Spagna

Queste squadre sono state protagoniste di due delle più belle partite del Campionato Europeo a cui probabilmente assisteremo.

In svantaggio per 3-1 contro la Francia a soli nove minuti dalla fine, la Svizzera ha in qualche modo pareggiato i conti e ha eliminato i campioni del mondo in carica per 5-4 ai rigori, con il ragazzo d'oro del calcio francese, Kylian Mbappé, che ha sbagliato il rigore decisivo.

Gli svizzeri non sono stati certo fortunati a passare il turno contro la Francia; hanno dimostrato una compostezza e una qualità pari a quella del loro più illustre avversario su tutto il campo.

È stata una rimonta straordinaria, apparentemente impossibile, e la Svizzera ora crederà giustamente di poter battere qualsiasi squadra si trovi di fronte.

La prossima avversaria, la Spagna, ha un po' arrancato nelle fasi a gironi, fino a quando un calamitoso autogol del portiere slovacco Martin Dúbravka ha aperto le porte per la prima volta a Euro 2020.

La squadra di Luis Enrique sembra portare questa fiducia fino alla partita degli ultimi 16 anni contro la Croazia, aprendo un vantaggio di 3-1 a meno di cinque minuti dalla fine.

Tuttavia, il ventre molle della Spagna è stato nuovamente messo a nudo quando la Croazia ha segnato due volte negli ultimi istanti per costringere il pareggio ai tempi supplementari.

Il tanto bistrattato attaccante Álvaro Morata, che fino a quel momento aveva vissuto un periodo torrido davanti alla porta, ha messo a segno un brillante tiro al volo per dare alla Spagna il vantaggio ancora una volta, prima che Mikel Oyarzabal sigillasse la vittoria.

I quotisti danno ora la Spagna come seconda favorita per la vittoria di Euro 2020, dietro all'Inghilterra, e anche se rimangono dubbi sulla squadra nel suo complesso, i 10 gol segnati nelle ultime due partite saranno sufficienti a far passare notti insonni a qualsiasi difesa avversaria.

Fonte: edition.cnn.com