- Eugene e Dan Levy saranno gli ospiti degli Emmy Awards a settembre.

Due a due, i due comici di spicco provenienti dalla serie acclamata dalla critica "Schitt's Creek," Eugene e Dan Levy, condurranno la 76ª edizione dei Premi Emmy. La serata, che celebrerà i migliori programmi televisivi, registi e attori, si terrà il 15 settembre e sarà trasmessa su ABC.

A 77 anni, Eugene Levy, noto per il suo ruolo in "American Pie," e il 41enne Dan Levy faranno storia come la prima coppia padre-figlio a condurre gli Emmy. Come annunciato venerdì (ora locale) tramite X, l'Accademia televisiva ha promesso "una serata indimenticabile."

I Levy, che hanno interpretato padre e figlio in "Schitt's Creek" e hanno co-creato la popolare sitcom canadese, hanno trionfato alla 72ª edizione dei Premi Emmy, vincendo tutti e sette i premi per la miglior serie commedia, compresi quelli per i protagonisti e i personaggi secondari.

La 76ª edizione dei Premi Emmy vedrà "Shogun" e "The Bear: King of the Kitchen" come principali contendenti. "Shogun," ambientato nel 17° secolo in Giappone, guida la classifica delle nomination con 25 candidature, mentre "The Bear" ne ha 23. Tra i nominati figurano star del calibro di Andrew Garfield, Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Donald Glover, Idris Elba, Gary Oldman, Jon Hamm, Tom Hollander, Jodie Foster, Brie Larson e Sofia Vergara.

Il duo Levy, dopo il successo di "Schitt's Creek" ai Premi Emmy del 2020, sarà chiamato a presentare e supervisionare la categoria Cinema durante questa edizione. Con il loro fascino unico e il talento comico, la loro conduzione degli Emmy promette di essere un altro momento memorabile nella storia della televisione.

