- Euforia al VfB - Hoeneß: "Il ragazzo può farlo"

Sebastian Hoeneß, l'allenatore, ritiene che il calciatore della nazionale di calcio Deniz Undav sia in grado di gestire l'attenzione mediatica sul suo futuro al VfB Stuttgart. "Il ragazzo sa gestirla, e credo che abbia i suoi meccanismi per proteggersi. Ma teniamo tutti d'occhio queste cose qui," ha detto Hoeneß (42).

Il 28enne Undav, con il suo "modo naturale di affrontare queste cose, mi dà molta fiducia. Alla fine, il calcio non è mai uno spettacolo a sé stante. Non lo sarà nemmeno quest'anno. Che si proiettino così tante aspettative su di lui è, in parte, normale," ha detto Hoeneß.

Dopo l'impressionante precampionato di Undav con 18 gol in Bundesliga, il VfB Stuttgart ha acquistato l'attaccante a un prezzo record. Dopo lunghe trattative, il club ha infine raggiunto un accordo con il Brighton & Hove Albion della Premier League inglese, dove Undav ha giocato in prestito la scorsa stagione. Secondo i media, il VfB ha pagato circa 27 milioni di euro per Undav.

Sebastian Hoeneß ha sottolineato che la pressione su Deniz Undav, a causa delle sue prestazioni nel precampionato e del record trasferimento al VfB Stuttgart, non lo influenzerà molto grazie alle sue naturali capacità di gestire l'attenzione. La buona forma di Undav sul campo gli ha garantito un posto nella squadra del VfB Stuttgart, dimostrando le sue abilità nel popolare sport.

Leggi anche: