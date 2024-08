- Etichette che indicano tecnologia pericolosa, rifiuti accumulati

"Abbiamo sempre riconosciuto la fonte del vento dalle colonne di vapore." Il sindaco agitato di Grafenrheinfeld, Christian Keller, nato nel 1979, ha un legame stretto con la comunità, riconoscendo le sue iconiche torri di raffreddamento della centrale nucleare. "I gemelli erano un punto di riferimento pronunciato per me e probabilmente per molti altri nella zona," ha ricordato Keller. I bambini spesso chiedevano, "Quando siamo finalmente a casa?" e la risposta era solitamente, "Finché non vedi le torri, è ancora mezz'ora," ha condiviso Keller. Tuttavia, questi punti di riferimento sono ora cosa del passato.

Esplosioni rumorose - e in 30 secondi, le torri di raffreddamento della centrale nucleare dismessa sono crollate nella sera. Cinquanta anni dopo l'inizio della sua costruzione, tutto ciò che rimaneva erano due piccole pile di detriti vicino a Schweinfurt.

Si è verificato un ritardo inaspettato nello spettacolo a causa di un uomo che saliva su un palo dell'elettricità. La polizia è intervenuta e lo ha trattenuto. La polizia presumeva che fosse un sostenitore della centrale nucleare, con il portavoce che dichiarava: "Sosterrà costi sostanziali".

Per la demolizione di circa 34.000 tonnellate di cemento armato, metalli e plastica, erano necessari 1.340 detonatori elettronici e 260 kg di esplosivi, secondo l'ufficio distrettuale di Schweinfurt. L'esplosione ha prodotto circa 50.000 tonnellate di rifiuti edili, principalmente cemento. Circa 50 pompieri e 200 poliziotti erano presenti.

Molti spettatori hanno assistito all'evento mentre le torri cadevano nella luce del tramonto, con migliaia che guardavano dai prati e dai campi circostanti l'area vicino al Meno. L'area era stata transennata per motivi di sicurezza. Chi tentava di avvicinarsi arrivava a piedi o in bicicletta, poiché le strade di accesso erano chiuse dalla polizia.

La famiglia Jüngling si è sistemata dall'altra parte del Meno vicino a Bergrheinfeld con un picnic, inclusi snack e giochi. "Giociamo principalmente a Rommé," ha detto Nicole di 39 anni. Suo figlio di 11 anni era particolarmente entusiasta, dicendo: "Mi piace guardare le cose che esplodono".

Il processo di dismissione durerà altri dieci anni

La centrale nucleare era la più vecchia attiva in Germania fino alla sua chiusura. La costruzione è iniziata nel 1974. La prima reazione a catena si è verificata alla fine del 1981 - due anni dopo la nascita del sindaco attuale. L'elettricità è stata immessa nella rete a partire da giugno 1982. È stata operativa per 33 anni fino al 2015. La dismissione è iniziata nel 2018 e dovrebbe continuare per altri dieci anni, secondo il project manager Matthias Aron.

Ogni torre era alta 143 metri. Il diametro alla base era di circa 105 metri e in cima era di 64 metri. "Due terzi del materiale verrà riutilizzato," ha spiegato Aron - un'area di stoccaggio verrà stabilita sul sito utilizzando i materiali edili.

Non era la prima demolizione del suo genere

Secondo l'operatore della centrale elettrica Preussenelektra, questa era la seconda volta in Germania che le torri di raffreddamento di una centrale nucleare dismessa venivano demolite. In maggio 2020, le due torri della centrale nucleare di Baden-Württemberg a Philippsburg sono state demolite in modo simile - ma senza accesso pubblico a causa delle restrizioni per il COVID-19.

Per la demolizione di circa tre milioni di euro a Grafenrheinfeld, quattro delle cinque linee ad alta tensione da 380 kilovolt che convergono a Grafenrheinfeld e cruciali per l'approvvigionamento di energia in Europa dovevano essere interrotte per evitare interruzioni operative a causa della polvere eccessiva.

I rifiuti nucleari rimangono a Grafenrheinfeld senza un deposito

Anche senza le torri, il sito della centrale elettrica rimarrà un'area di sicurezza nei prossimi anni. Ci sono due depositi intermedi per i rifiuti nucleari sul sito. La vita utile prevista del deposito intermedio per i rifiuti altamente radioattivi, ovvero le barre di combustibile nucleare, termina nel 2046. Tuttavia, il problema del deposito rimane irrisolto - si tratta di quasi 2.000 contenitori da tutta la Germania, che devono essere stoccati in modo sicuro per un milione di anni.

La ricerca del deposito è un progetto di grandi dimensioni, "che può réussire solo se la società nel suo insieme lo sostiene," ha detto Christian Kühn, presidente dell'Ufficio federale per i rifiuti nucleari (BASE). Il Ministero federale per l'ambiente presume che un deposito per i rifiuti altamente radioattivi verrà trovato in Germania entro il 2050, ovvero 20 anni dopo la data inizialmente prevista.

Domande frequenti sulla demolizione

Riformulazione informale e semplice del testo dato, mantenendo il tono, la lunghezza e la formattazione in markdown invariati.

Leggi anche: