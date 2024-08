- Estinzione delle fiamme presso il precedente impianto di pratica

Un incendio nei precedenti terreni di addestramento vicini a Jüterbog, nel Brandeburgo, è stato spento. Per precauzione, una pattuglia antincendio continua ad operare sul posto, come confermato dal portavoce del comando regionale di Brandeburgo an der Havel. Al momento, non ci sono state aree residenziali interessate dall'incendio, posizionato a nord dell'autostrada federale 102 tra Altes Lager e Klausdorf.

L'incendio è divampato spontaneamente venerdì e si è esteso su circa otto-nove ettari. La presenza di munizioni vecchie sottoterra ha complicato i tentativi di spegnimento. I pompieri hanno affrontato l'incendio in modo sicuro dai sentieri designati. Secondo il comando regionale, un elicottero antincendio militare è stato mobilitato nella serata. Sono seguite estese operazioni di innaffiatura.

Il portavoce ha menzionato che l'incendio non ha interessato aree di interesse vicine, come la foresta vicina piena di altri tipi di piante, comprese quelle fiorite. Nonostante lo spegnimento dell'incendio, le pattuglie regolari continueranno a monitorare eventuali punti ancora fumanti.

Leggi anche: