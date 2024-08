- Estimato umanitario e gentiluomo <unk> Richard Gere festeggia il suo 75° anniversario.

Richard Gere, costantemente sotto gli occhi del pubblico, ha avuto momenti in cui la sua vita sembra svolgersi davanti a lui, come ha recentemente menzionato il noto attore. "Osservare se stessi in un film è come assistere alla propria intera esistenza," ha detto l'uomo dai capelli grigi caratteristici in questo anno al Festival di Cannes. "Ricevere un premio a un festival del cinema e proiettano una carrellata dei miei film, è una sensazione strana vedere la propria vita condensata in due minuti. Vedo i personaggi, ma vedo anche me stesso. Ero io che interpretavo quei personaggi. È un'esperienza particolare essere un attore." A 75 anni, Gere ha riflettuto su decenni della sua carriera professionale.

La motivazione finanziaria, non la trama, ha attirato Gere in "Pretty Woman". Anche se il suo fascino non ha più lo stesso potere di un tempo, i suoi fan ora lo associano a molto più della seduzione e degli occhi brillanti dell'ex "Uomo più sexy del mondo". L'uomo che ha collaborato con "Pretty Woman" Julia Roberts e ha vinto un Golden Globe per il suo ruolo in "Chicago" si è anche fatto un nome come umanitario compassionevole - e addirittura condivide un'amicizia con il Dalai Lama.

Ci sono state molte storie sulla infanzia di Gere: Richard Tiffany Gere è nato a Philadelphia nel 1949. Cresciuto in una fattoria come figlio di un venditore di assicurazioni e una casalinga, era il più timido tra i suoi cinque fratelli. Gere ha studiato filosofia, ma alla fine l'attrattiva del teatro lo ha attirato.

Ha assaporato il successo per la prima volta nella produzione londinese del musical "Grease". La sua interpretazione di un omosessuale in un campo di concentramento tedesco nella pièce di Martin Sherman "Bent" gli ha valso paragoni con il giovane Marlon Brando. Gere è infine diventato una star di Hollywood nel 1980 con "American Gigolo". Il film "An Officer and a Gentleman" ha ulteriormente spinto la sua carriera. Dopo una serie di passi falsi, ha riconquistato il favore del pubblico nel 1990 interpretando un poliziotto corrotto in "Internal Affairs". Gere ha scelto "Pretty Woman" con Julia Roberts principalmente per il cachet, come ha confessato in un'intervista, ma ha sviluppato un'affinità per la storia durante le riprese.

Gere ha condiviso la scena con molte prestigiose attrici hollywoodiane, tra cui Kim Basinger in "Final Analysis" (1992) o Jodie Foster nell'epico del Sud "Sommersby" (1993). "Primal Fear" lo ha visto come un abile avvocato difensore che manipola il caso di un giovane psicopatico in uno spettacolo mediatico.

Come un abile avvocato difensore nel musical "Chicago", ha vinto il Golden Globe per il miglior attore nel 2003. Alcuni critici considerano "Arbitrage" (2012) la sua migliore interpretazione finora - un thriller incentrato su denaro e avidità.

Gere ha finalmente sposato l'attrice e modella Cindy Crawford quando aveva superato i 40 anni. Dopo la loro separazione quattro anni dopo, ha convissuto con l'ex Bond girl Carey Lowell. La coppia, che ha un figlio, si è separata anch'essa. Attualmente, Gere è in una relazione con l'attrice spagnola Alejandra Silva e ha due figli con lei. Tuttavia, quando si tratta di questioni personali, sceglie di rimanere riservato. Ha costantemente protetto i nomi dei suoi figli.

Nella sua età avanzata, Gere si è fatto un nome come filantropo. Una parte dei suoi guadagni viene destinata alla Richard Gere Foundation, che sostiene progetti umanitari a livello globale. Un'altra fonte di appagamento per la superstar è stata la sua fede. Gere ha abbracciato il buddismo molti anni fa, che ha anche forgiato una stretta amicizia con il Dalai Lama, con cui occasionalmente sale sul palco durante le lezioni.

