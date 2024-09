- E'stato molto felice nel ruolo di padre di tre figli.

Alexander Klaws (41) è ancora entusiasta per la nascita del suo terzo figlio: Il vincitore della prima stagione di "DSDS" ha condiviso questa notizia nel podcast NDR 90.3 "Feel Hamburg".

"Un momento meraviglioso"

Ha espresso la sua immensa orgoglio e gioia: "Tutti stanno bene. La madre sta bene e il bambino è in ottima salute. E questo è ciò che conta di più." Tuttavia, a causa delle sue esibizioni al Festival di Karl May a Bad Segeberg fino all'8 settembre, ha trascorso poco tempo con il suo figlio più piccolo, Leone, e con i suoi figli maggiori Lenny e Flynn. "Sono ancora più felice quando torno a casa la sera e posso stringere di nuovo tra le braccia un piccolo. Quindi questo è un momento meraviglioso."

Il musicista aveva pensato di aver finito di avere figli, ridendo: "Ho fatto una festa quando ho potuto gettare il pannolino. Sì, è tornato come prima." Così, la famiglia ricomincia daccapo.

Grato di essere presente al parto

Alla fine di agosto, Klaws e sua moglie hanno annunciato la lieta notizia su Instagram. "Siamo incredibilmente innamorati e eternamente grati che il nostro piccolo Leone sia in buona salute e completi la nostra 'selvaggia famiglia Klaws'", hanno scritto nel post.

All'inizio, non era sicuro che il cantante sarebbe stato in grado di assistere al parto a causa del suo impegno a Bad Segeberg: "C'ero, e quello era il mio più grande timore. Voglio dire, abbiamo solo un cast sul Kalkberg, che è la parte migliore, che nessuno viene sostituito, ma il cast principale è sempre sul palco. Quindi è stata una sfida iniziare la stagione mentre era incinta."

Ha confessato di aver pregato ogni giorno Manitu e di aver parlato con il bambino nel grembo. "E lui mi ha ascoltato. Quindi è andata bene."

Sposato dal 2019

Klaws è sposato con Nadja Scheiwiller (39) dal 2019. La coppia si è conosciuta durante le prove del musical "Tarzan" nel 2010. Il 41enne ha acquisito fama come campione della prima stagione dello show di casting RTL "Deutschland sucht den Superstar" nel 2003.

Altri membri della famiglia condividono la gioia

La famiglia e gli amici hanno anche condiviso la gioia del nuovo arrivo, con la madre di Klaws che esprime la sua felicità, dicendo: "È fantastico vedere quanto sono felici gli altri bambini con il loro fratellino."

Spera in altri momenti speciali con la sua famiglia in crescita

Despite the challenges of balancing his career and family life, Alexander Klaws hopes for more such 'truly wonderful moments' with his growing family, expressing, "I cherish every moment I spend with them and look forward to creating many more memories as a family of five."

