- Estati calde e tempestose

Il clima estivo piuttosto capriccioso e variabile è in corso in Assia. Il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD) ha emesso un'allerta per temperature elevate per martedì e mercoledì in Assia. Con temperature massime fino a 36°C martedì, si consiglia di evitare attività fisiche intense all'aria aperta.

L'aria è umida e almeno martedì mattina c'è il sole. Tuttavia, durante il giorno la situazione cambia: temporali con pioggia intensa, grandine e raffiche di vento sostituiscono il sole. La notte si raffredda leggermente. In alcune zone potrebbero verificarsi forti temporali e rovesci con temperature minime di 22 a 17°C.

Mercoledì le temperature tornano a salire. Anche se le temperature massime di 28 a 32°C non raggiungono i picchi del giorno precedente, farà comunque molto caldo. Il DWD avverte di forti stress termici fino alla sera. Il tempo umido porta anche tempo severo sotto forma di temporali, pioggia intensa e grandine. In alcune regioni potrebbero anche verificarsi raffiche di vento.

Dopo un'altra notte molto piovosa, con temperature leggermente più basse, i meteorologi si aspettano valori simili per giovedì. Le precipitazioni diminuiranno, con solo occasionali piogge che si spostano verso est. Verso la fine della settimana, tornerà il tempo soleggiato e gradevole.

