- Estate, sole, bagno di fango - il caldo danneggia uomo e bestia

Estate in Assia: Il servizio meteorologico tedesco (DWD) ha lanciato un'allerta martedì per lo stress termico con temperature percepite superiori a 38°C. Anche se farà ancora caldo nei prossimi giorni, le temperature sono previste essere leggermente più basse: per questo mercoledì sono previste temperature massime di 28 a 32°C. Nella sera c'è la possibilità di forti temporali con potenziale meteo severo. Le temperature percepite sono calcolate come avvertimento precoce per lo stress termico sul sistema cardiovascolare, con l'equilibrio termico umano che viene modello.

La Ministra della Salute dell'Assia Diana Stolz (CDU) esorta i cittadini ad adattare il loro comportamento alla situazione: "Rimanere il più possibile in stanze fresche, evitare attività fisiche e aprire le finestre soprattutto nei momenti più freschi, ad esempio di notte e al mattino presto, per aerare". È importante bere abbastanza e prestare attenzione al bilanciamento della perdita di sale.

Le persone anziane e i bambini sono particolarmente colpite dallo stress termico. Le autorità di vigilanza hanno invitato le strutture di cura per gli anziani e le persone con disabilità a prestare particolare attenzione alla protezione dei loro assistiti.

Elefanti che si rotolano nel fango

A differenza di molte persone, alcune specie animali allo Zoo Opel di Kronberg si godono il caldo, secondo un portavoce. I Kattas, una specie di lemure del Madagascar, sono sdraiati con le braccia e le gambe distese al sole, mentre i pinguini sudafricani nuotano allegramente nell'acqua.

Gli elefanti affrontano anche le temperature estive a modo loro: si rotolano nel fango e se lo spargono sulla schiena. Questo li aiuta a raffreddarsi e protegge la loro pelle dal sole e dagli insetti, spiega il portavoce.

I custodi dello Zoo Opel non hanno interferito con il comportamento naturale degli animali. Le specie animali meno tolleranti al sole hanno cercato posti ombra e si sono riposate.

Vista chiara del cielo stellato

Il cielo sereno della sera di lunedì ha attirato molti appassionati di stelle sulla Grande Feldberg nel Taunus. Da lì, i numerosi meteoriti causati dalle Perseidi annuali potevano essere osservati particolarmente bene. Secondo i resoconti della polizia, c'erano numerosi visitatori e i posti auto erano corrispondentemente pieni.

Il tempo estivo continua

Questa settimana rimarrà estiva, con il caldo che si attenuerà un po'. Per giovedì, il servizio meteorologico tedesco prevede 26 a 30°C in Assia, e per venerdì, 27 a 32°C. Mercoledì sono previste sempre più nuvole e forti temporali probabili. Giovedì e venerdì dovrebbe poi rimanere per lo più asciutto.

