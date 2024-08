- Estate in HesseSperimenta calore eccessivo secondo il rapporto del DWD

Nel rovente estate del 2024, le temperature nel Reno hanno raggiunto livelli notevolmente superiori alla norma. Il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD) di Offenbach conferma che la temperatura media dello stato ha registrato un afoso 18,4 gradi Celsius da giugno ad agosto, con un aumento di 2,2 gradi rispetto al periodo di riferimento 1961-1990.

Il sole estivo ha brillato più che mai, con un'impressionante quantità di 725 ore di sole registrate in tutto il Reno. Questo ha superato di gran lunga la media di 586 ore, dipingendo un quadro di sole prolungato.

Temporali abbondanti

Il tempo nel Reno negli ultimi tre mesi è stato caratterizzato da piogge e tempeste improvvise, secondo il DWD. L'evento piovoso più intenso ha colpito la parte settentrionale del Reno la sera del 1° agosto, con la stazione di Trendelburg che ha registrato un incredibile 169,8 litri per metro quadrato in sole otto ore. Questo ha superato la media mensile di pioggia e ha stabilito il massimo nazionale per agosto 2024. Al momento, si sta indagando se questo rappresenti un nuovo record per il Reno.

Alla fine di agosto, si era accumulata una quantità totale di 215 litri per metro quadrato in tutto il Reno, leggermente inferiore alla media del periodo di riferimento di 222 litri.

L'estate è stata un'alternanza di caldo e fresco, secondo il DWD, con una differenza di temperatura eccezionalmente alta ad agosto. Nonostante le piogge locali intense, le ore di sole sono rimaste generalmente nella fascia prevista.

In generale, l'estate è stata troppo calda

A livello nazionale, l'estate del 2024 non ha stabilito nuovi record, ma è stata comunque la 28ª estate calda consecutiva, secondo il DWD. Statisticamente, la temperatura media ha raggiunto un afoso 18,5 gradi Celsius, con un aumento di 2,2 gradi rispetto al periodo di riferimento 1961-1990 e di 0,9 gradi rispetto al periodo di riferimento più recente e più caldo 1991-2020.

