Essi hanno scoperto quantità eccessive di zucchero nelle bevande per bambini

Un'indagine di Foodwatch rivela: oltre l'85% delle bevande per bambini esaminate supera il limite di zucchero. Alcune raggiungono fino a tre volte il limite di consumo giornaliero di zucchero. Ora, gli esperti propongono una strategia controversa.

Molte bevande destinate ai bambini sono state trovate eccessivamente zuccherate, secondo un test condotto dall'associazione dei consumatori Foodwatch. Su 136 bevande esaminate con confezioni che fanno appello ai bambini o ai giovani adulti, 117 (86%) contenevano più di 5 grammi di zucchero per 100 ml. Nel Regno Unito, ciò scatenerebbe la cosiddetta "tassa sullo zucchero". Foodwatch ora chiede l'adozione di questa tassa anche in Germania.

Per la loro ricerca, Foodwatch ha analizzato vari tipi di bevande dei primi 5 supermercati destinati a bambini e adolescenti, come quelli con stampe di animali o personaggi dei fumetti, o design di prodotti alla moda come tè freddi o energy drink. Sono state valutate anche bustine e bottigliette con cannuccia. I prodotti testati comprendevano bibite gassate, succhi di frutta, energy drink, acqua minerale e tè freddi.

In genere, le bevande esaminate contenevano il 7,8% di zucchero, equivalente a 6,5 cubetti di zucchero in un bicchiere da 250 ml, secondo Foodwatch. Solo quattro dei prodotti testati avrebbero ottenuto un Nutriscore verde A o B. Un quarto sarebbe stato etichettato giallo C, mentre circa tre quarti (74%) avrebbero ottenuto un punteggio arancione o rosso D o E.

"Minaccia per l'obesità, il diabete e le malattie cardiache"

La bevanda con più zucchero era un energy drink, con 15,6 grammi di zucchero per 100 ml. Secondo Foodwatch, una lattina di questa bevanda supererebbe il fabbisogno giornaliero di zucchero di un bambino o un giovane di tre volte. Secondo Berthold Koletzko del reparto pediatrico di Monaco, il consumo di bevande zuccherate durante l'infanzia e l'adolescenza è un fattore di rischio significativo per l'obesità, il diabete e le malattie cardiache. Pertanto, sono urgentemente richiesti passi immediati per ridurre il consumo di bevande zuccherate.

Nel Regno Unito, viene applicata una tassa di 18 penny (circa 21 centesimi) per ogni 5 grammi di zucchero per 100 ml, e 24 penny per ogni 8 grammi. Questa tassa, introdotta nel 2018, ha portato a una riduzione del 29% della quantità di zucchero nelle bevande tra il 2015 e il 2021 nel Regno Unito. In Germania, la riduzione è stata solo del 2% nello stesso periodo.

"La politica tedesca dell'alimentazione e della salute fallisce nel prevenire le malattie legate all'alimentazione", ha commentato Luise Molling di Foodwatch. Insieme a una tassa sullo zucchero, la sua organizzazione chiede di limitare la pubblicità di prodotti

Leggi anche: