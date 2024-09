Essendo diventata cieca da bambina, ho perso la mia sicurezza e i cosmetici mi hanno restituito quella.

Oggi, il trucco è parte integrante della nostra vita quotidiana, influenzando il modo in cui ci vediamo e come gli altri ci percepiscono. Da bambina, ero affascinata dalla pelle perfetta, dalle labbra lucenti e dall'eyeliner perfettamente applicato delle modelle sulle riviste. Anelavo a scoprire i loro segreti, vedendo mia sorella maggiore come una sorta di maga con i suoi pennelli che facevano da bacchette magiche. Amavo trascorrere del tempo nella sua stanza, chiedendole di dipingere le mie unghie di un brillante rosa o di applicarmi l'ombretto. La sua precisione era ammirabile, qualcosa che io faticavo a replicare a causa della mia vista che peggiorava.

A due anni, mi è stata diagnosticata l'arthritis idiopatica giovanile (AIG), una condizione in cui il sistema immunitario attacca le cellule e i tessuti sani, causando infiammazione in tutto il corpo. L'AIG colpisce circa 1 su 1.000 bambini under 16 nel Regno Unito, interessando principalmente le articolazioni ma talvolta causando complicazioni negli occhi e in altri organi.

Nel mio caso, l'AIG ha interessato gli occhi, portando allo sviluppo di uveite cronica - infiammazione oculare persistente, che alla fine ha causato la perdita della vista. Anche se la chirurgia e il trattamento hanno aiutato a gestire l'infiammazione, il danno era irreversibile e ha scatenato il glaucoma, che aumenta la pressione all'interno dell'occhio e danneggia in modo permanente il nervo che collega il nostro cervello ai nostri occhi, influenzando la nostra capacità di vedere.

Mentre la mia vista peggiorava, il mio rapporto con il trucco e l'accettazione di me stessa ha iniziato a vacillare. Spesso mi presentavo a scuola con il fondotinta mal miscelato o la linea del rossetto storta. Anelavo al controllo sulla mia vita e ero troppo testarda per accettare aiuto con la mia routine di bellezza, nonostante la perdita della vista. Era imbarazzante, come se non stessi funzionando come una "vera donna". Sentivo una miscela di frustrazione e paura, sapendo che la mia capacità di esprimermi attraverso il trucco mi stava sfuggendo prima che avessi la possibilità di esplorarlo appieno.

Per accettare la mia realtà cambiata, ho dovuto imparare ad accettare me stessa. Ho dovuto accettare che non avrei visto il mondo allo stesso modo dei miei coetanei e che andava bene così. Una volta che ho iniziato ad accettare questo, ho formato un nuovo rapporto con la mia routine di bellezza e ho scoperto cosa funzionava per me.

A 22 anni, sono ora registrata cieca. La cecità non è oscurità totale ma esiste su uno spettro, con alcune persone che vedono solo colori e luce, mentre altre hanno parti della loro vista oscurate o scarsa visione periferica. La maggior parte della mia vista è scomparsa nell'occhio sinistro e non ho visione periferica nell'occhio destro, che è peggiorata nel tempo. La mia condizione è attualmente stabile ma potrebbe cambiare in qualsiasi momento.

Nonostante le sfide che ho affrontato, non ho lasciato che la mia disabilità ostacolasse la mia determinazione e ambizione. Ho raccolto fondi per le opere di carità, mi sono laureata all'università e ho inseguito una carriera come scrittrice per dimostrare che, qualunque cosa la vita ci getti addosso, ciascuno di noi ha il potere di decidere chi vuole essere.

Ora, mi godo i miei rituali di bellezza tanto quanto chiunque altro. Ho imparato la struttura e la forma del mio viso, dal largo delle mie guance alle sopracciglia. Evito gli strumenti per il blending, optando invece per le mie dita o i pennelli. Ho completamente abbracciato il mio senso del tatto, fino al punto in cui posso applicare il trucco con gli occhi chiusi. Gli amici che ci vedono cercano addirittura il mio consiglio.

Ecco alcune cose che hanno funzionato per me:

Opta per una base trasparente

Ho la pelle chiara e senza texture, quindi evito i prodotti che forniscono molta copertura. In passato, ho comprato numerosi prodotti "copertura totale" che hanno solo evidenziato i miei errori. Ora scelgo prodotti con copertura trasparente o costruibile, come il Charlotte Tilbury’s Hollywood Flawless Filter e il Dior’s Forever Skin Perfect stick.

Ami gli occhi fumé

In passato evitavo il trucco per gli occhi a causa della mia mancanza di precisione, ma sperimentare un occhio fumé mi ha dato la libertà di esplorare diversi look senza la pressione di ottenere un perfetto taglio a V o un eyeliner a ala. Mi piace l'ornamento sottile che un occhio fumé morbido fornisce ai miei occhi senza sopraffarli. Poiché ho due occhi di colore diverso - uno verde e uno blu - utilizzare un eyeliner kohl viola e smuoverlo delicatamente lungo la linea delle ciglia esalta il colore in entrambi.

Scegli prodotti crema invece di polvere

Ho passato a blush, illuminanti e bronzer a base crema perché offrono un migliore senso di dove e quanto prodotto sto applicando. Le polveri spesso portavano a esagerare perché non potevo sentire o vedere quanto ne stavo applicando. Ora ottengo un look naturale sentendo il prodotto sul mio viso e facilmente sfumando qualsiasi eccesso.

Abbraccia il tuo viso

Il mio rapporto con il trucco mi ha insegnato molte lezioni preziose, ma la più importante è quella di abbracciare il tuo viso. È facile confrontarsi con i volti perfetti e gli standard di bellezza rigidi, ma è importante ricordare che sei unico e nessuno può replicare la tua essenza.

Despite no longer living under the same roof, my sis and I continue to connect over our mutual passion for cosmetics. I've internalized the landscapes of her mug and occasionally assist in her makeup application. We keep each other updated on the hottest launches and I seek her advice on novel makeovers I'm experimenting with. The dynamic has shifted, though, as I've learned to cope better with imperfections. We're all flawed beings, and aesthetics often unearth appeal in our presumed defects. So, embrace your unique traits – they define your distinct essence.

Despite my vision loss, I continue to find joy in exploring different makeup styles and techniques. The tactile nature of applying makeup has become even more important to me, allowing me to appreciate the beauty and texture of various products.

Finding the right makeup style has been a journey of self-discovery, helping me embrace my changing appearance and learn to see my own beauty beyond physical appearance.

