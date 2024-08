- Essa mantiene il controllo sul coniuge usando questa strategia?

Anche gli ammiratori più ferventi del lato romantico della monarchia britannica potrebbero ammettere che anche all'interno della famiglia reale, la tranquillità domestica non è sempre garantita. Per la coppia reale in attesa, il principe William (42) e la principessa Kate (42), non è diverso dalle altre famiglie - anche gli aristocratici possono perdere la calma. In particolare, William è noto per le sue intense emozioni, che occasionalmente sfociano in scoppi d'ira, come riportato dal britannico "Mirror", che è incuriosito dal presunto "strumento segreto" di Kate per placare l'umore tempestoso del marito. In tali situazioni, Kate si trasformerebbe in "Kate l'insegnante".

Il biografo reale Tom Quinn rivela che Kate spesso tratta William come il loro quarto figlio. Con tre figli, il principe George (11), la principessa Charlotte (9) e il principe Louis (6), ha molta esperienza nel gestire gli umori caldi. Questa strategia, che sembra funzionare con i suoi figli, sembra funzionare anche con il marito.

Lotta con i cuscini invece di litigare

Quinn non ha rivelato i dettagli del metodo disciplinare, suggerendo che il futuro re d'Inghilterra non verrà mandato nell'angolo del "time-out" a Buckingham Palace. Tuttavia, i genitori ovunque sanno che una miscela di tenerezza e fermezza è la più efficace. E anche se questi metodi falliscono, la coppia evita la violenza fisica, optando per proiettili gentili: "William e Kate si divertono con lotte di cuscini. Riescono a mantenere le loro marachelle entro limiti accettabili".

Non era un segreto che William e Kate si divertono a punzecchiarsi a vicenda. Nel 2010, prima del loro matrimonio, il principe William ha ammesso come la sua futura partner ha conquistato il suo cuore: "Siamo rilassati, ci divertiamo a farci ridere e ha numerosi vezzi di cui la prendo in giro".

