Espulsione di due leader dello Schalke: Geraerts e Wilmots rischiano l'allontanamento

Il vertice di Schalke 04 ha deciso di licenziare l'allenatore Karel Geraerts e il direttore sportivo Marc Wilmots dopo una pesante sconfitta per 3-5 contro il Darmstadt 98. L'annuncio è arrivato poche ore dopo la sconfitta deludente. Al loro posto, in via temporanea, c'è l'ex allenatore della squadra Under 23, Jakob Fimpel, che guiderà la squadra fino alla pausa per le partite internazionali a metà ottobre.

Il destino di Geraerts a Schalke sembrava già segnato. Dopo meno di un anno alla guida, si è ritrovato a fare le valigie. Wilmots, che aveva precedentemente sostenuto Geraerts, è stato anche congedato. Il club è in crisi dopo soli sei giochi, trascorrendo gran parte della prima metà della stagione in zona retrocessione.

Il presidente del club, Matthias Tillmann, ha giustificato la decisione dicendo: "La decisione del consiglio di amministrazione di non continuare con Karel Geraerts non è basata solo sui risultati deludenti e sulla sconfitta contro il Darmstadt, ma piuttosto sui sviluppi preoccupanti delle ultime settimane. Non abbiamo fatto il progresso tattico e sul campo desiderato come squadra o per i singoli giocatori. Di conseguenza, ci troviamo in zona retrocessione".

La partenza di Wilmots è stata un po' una sorpresa, soprattutto se paragonata a quella del suo compagno. Tillmann ha spiegato: "Negli ultimi settimane, abbiamo visto che le nostre visioni sulla direzione del calcio a Schalke e su come raggiungerla divergono. Una visione comune, however, è cruciale". In sua assenza, Ben Manga gestirà temporaneamente l'aspetto sportivo delle cose.

La dichiarazione del club ha elogiato Wilmots per il suo contributo nella seconda metà della scorsa stagione, descrivendolo come un stabilizzatore che ha aiutato a mantenere la squadra in campionato. "Ringraziamo Marc per il suo lavoro e il suo ruolo nella seconda metà della stagione precedente", ha sottolineato la dichiarazione. "Marc è una leggenda di Schalke come Eurofighter e lo sarà per sempre, quindi lo accogliamo calorosamente ogni volta che torna".

Geraerts ha assunto la sua posizione nel 2023 e ha guidato Schalke a un decimo posto nella stagione precedente della 2. Bundesliga. In questa stagione, la squadra ha ottenuto solo una vittoria con Geraerts in panchina, ritrovandosi in zona retrocessione. Di recente, una disputa pubblica tra Geraerts e Manga aveva suscitato scalpore. Wilmots, campione della Coppa UEFA nel 1997, ha raggiunto Schalke a metà gennaio, arrivando con grandi aspettative.

despite leading Schalke to a respectable 10th place finish in the previous season, FC Schalke 04's current coach, Karel Geraerts, faced criticism due to the team's poor performance this season, leading to his eventual dismissal. In light of the team's struggles under Geraerts, it was announced that sporting director Marc Wilmots, who had previously supported him, would also be leaving the club. This leaves FC Schalke 04 in a period of transition with former U23 coach Jakob Fimpel stepping in as interim coach until the mid-October international break.

Leggi anche: