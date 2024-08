- Esprit chiude tutte le filiali in Germania

Il marchio di moda in difficoltà Esprit sta chiudendo tutti i 56 negozi in Germania, che occupano circa 1.300 persone. I diritti del marchio europeo sono stati assegnati all'investitore finanziario britannico Alteri, come annunciato dall'azienda venerdì. Non è stato trovato alcun acquirente per l'attività di vendita al dettaglio.

L'investitore potrebbe potenzialmente rilanciare Esprit in un secondo momento

Le operazioni verranno ora chiuse - "realisticamente entro la fine dell'anno", come ha dichiarato un portavoce dell'azienda. La merce nei negozi verrà venduta. I dipendenti riceveranno solitamente il preavviso entro il 30 novembre, con le loro retribuzioni garantite fino a tale data, ha aggiunto il portavoce.

Esprit aveva già annunciato la scorsa settimana che non c'erano investitori interessati a continuare l'attività. Tuttavia, c'erano due offerenti per i diritti del marchio. I comitati dei creditori delle sette società tedesche in difficoltà di Esprit hanno unanimemente deciso per Alteri, ha annunciato l'azienda. Alteri detiene anche il CBR Fashion Group, che include i marchi di moda Cecil e Street One. I diritti del marchio consentono anche un "eventuale rilancio successivo" di Esprit.

La pandemia di Corona e i conflitti internazionali vengono citati come cause di insolvenza

Esprit Europe ha presentato istanza di fallimento lo scorso maggio, citando costi aumentati negli ultimi anni. La pandemia di COVID-19 e i conflitti internazionali hanno indebolito la situazione finanziaria, con una domanda cauta. Il tribunale distrettuale di Düsseldorf ha aperto le procedure di fallimento per Esprit Europe e altre sei società Esprit il 1 agosto.

La Banca valuterà il potenziale per il rilancio di Esprit utilizzando i diritti del marchio acquisiti. Per rilanciare con successo Esprit, la Banca dovrebbe considerare il ruolo della pandemia di Corona e dei conflitti internazionali nel fallimento del marchio.

Leggi anche: