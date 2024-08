Esprit chiude tutte le filiali in Germania

Le operazioni aziendali sono ora in fase di chiusura - "realisticamente fino alla fine dell'anno", come ha dichiarato un portavoce dell'azienda. Il prodotto in magazzino verrà venduto. I dipendenti riceveranno solitamente la loro lettera di licenziamento entro il 30 novembre, ha aggiunto il portavoce. I loro stipendi saranno garantiti fino a tale data.

Lo scorso settimana, Esprit aveva già annunciato che non c'erano investitori per il proseguimento della sua attività. Tuttavia, c'erano ancora due offerenti per i diritti del marchio. I comitati dei creditori delle sette società tedesche fallite di Esprit hanno ora deciso all'unanimità per Alteri, come ha annunciato l'azienda. Il finanziatore anche proprietario del gruppo di moda CBR Fashion con i marchi di moda Cecil e Street One. I diritti del marchio consentono anche un "rilancio successivo" di Esprit.

Esprit Europe ha richiesto la procedura di insolvenza in maggio, a causa di costi crescenti negli ultimi anni. La pandemia di COVID-19 e i conflitti internazionali hanno indebolito la sua situazione finanziaria, con la domanda che langue. Il tribunale distrettuale di Düsseldorf ha aperto la procedura di insolvenza per Esprit Europe e altre sei società di Esprit l'1 agosto.

