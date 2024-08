- Esprit chiude tutte le filiali in Germania

Il gruppo della moda Esprit è destinato a chiudere tutti i suoi 56 negozi in Germania entro la fine dell'anno, lasciando disoccupati circa 1.300 dipendenti, secondo quanto riferito dall'Agenzia Telegrafica Tedesca. I diritti del marchio per l'attività europea in difficoltà saranno venduti al finanziere britannico Alteri. Esprit ha rifiutato di commentare il prezzo di acquisto. Le società saranno liquidate e i prodotti nei negozi saranno venduti. Il finanziere non assumerà la gestione operativa, il che significa che né i negozi né i dipendenti saranno conservati. I posti di lavoro nei negozi e nella sede di Ratingen saranno quindi persi. Gli amministratori fallimentari delle sette società tedesche di Esprit in difficoltà hanno approvato l'offerta di Alteri, secondo una dichiarazione della società.

Il marchio Esprit avrà un futuro

Il marchio Esprit è atteso per continuare nel prossimo futuro. I prodotti con il marchio continueranno ad essere prodotti e venduti in Germania - la forma esatta non è ancora nota. Alteri, ad esempio, possiede la società di moda CBR Fashion con i marchi Street One e Cecil.

La Esprit Europe GmbH e sei altre società del gruppo del settore della moda hanno richiesto la procedura di insolvenza in maggio. I procedimenti sono stati aperti il 1 agosto dal tribunale distrettuale di Düsseldorf. La Esprit Europe GmbH è la società madre per Esprit in Germania, Francia, Belgio, Austria, i paesi scandinavi, Polonia e Regno Unito. L'acquisto e la distribuzione sono organizzati in diverse società europee sussidiarie e nipoti.

L'attività all'estero non è interessata

Esprit è attiva in circa 40 paesi in tutto il mondo. L'attività fuori dall'Europa non è interessata dall'insolvenza. La società madre del gruppo, Esprit Holding, ha sede a Hong Kong. Tuttavia, la Germania è il mercato più importante per il gruppo.

Il gruppo della moda Esprit aveva già richiesto la procedura di protezione per diverse società tedesche nel 2020. In quell'occasione, circa 50 negozi in Germania erano stati chiusi e circa 1.100 posti di lavoro erano stati tagliati.

Nonostante la chiusura dei suoi negozi in Germania e i conseguenti licenziamenti, il marchio Esprit è atteso per continuare nel prossimo futuro, con i prodotti con il marchio che continueranno ad essere prodotti e venduti localmente. Anche se Esprit dipende heavily dalla sua attività in Germania, i procedimenti di insolvenza interessano solo le società europee sussidiarie e non influenzano le operazioni del gruppo all'estero, in particolare nei 40 paesi in cui è attualmente attivo.

Leggi anche: