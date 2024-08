- Esprit chiude tutte le filiali in Germania

Il conglomerato della moda Esprit chiuderà tutti i 56 dei suoi negozi in Germania entro la fine dell'anno, lasciando disoccupati circa 1300 dipendenti, secondo quanto riferito dall'Agenzia Telegrafica Tedesca. I diritti del marchio del business europeo saranno venduti al finanziere britannico Alteri, sebbene Esprit abbia rifiutato di rivelare il prezzo di acquisto. Le società saranno liquidate e i prodotti venduti nei negozi. Alteri non assumerà il business operativo, inclusi negozi o dipendenti. Il comitato dei creditori delle sette società tedesche in fallimento di Esprit ha approvato questa decisione, ha annunciato la società.

Esprit continuerà ad esistere come marchio nel prossimo futuro, è stato dichiarato. I prodotti con il marchio continueranno ad essere prodotti e venduti in Germania, sebbene la forma esatta non sia ancora stata determinata. Ad esempio, Alteri possiede la società di moda CBR Fashion, che include i marchi Street One e Cecil.

Esprit Europe GmbH e sei altre società del gruppo hanno presentato domanda di fallimento in maggio con procedura di amministrazione straordinaria. I procedimenti sono stati aperti il 1 agosto dal tribunale regionale di Düsseldorf. Esprit Europe GmbH serve come società madre per Esprit in Germania, Francia, Belgio, Austria, i paesi scandinavi, Polonia e Regno Unito. L'acquisto e la distribuzione sono organizzati attraverso varie sussidiarie e sub-sussidiarie europee.

Le operazioni al di fuori dell'Europa non sono interessate

Esprit è attiva in circa 40 paesi in tutto il mondo. Il fallimento non influisce sulle operazioni al di fuori dell'Europa. La società madre di Esprit, Esprit Holding, ha sede a Hong Kong. Tuttavia, la Germania è il mercato più importante dell'azienda.

Nel 2020, il conglomerato della moda Esprit aveva già presentato domanda di procedimenti di protezione per diverse società tedesche, portando alla chiusura di circa 50 negozi e alla perdita di circa 1100 posti di lavoro.

