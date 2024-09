- Esprimere delusione nei confronti di Danger Dan per la mancanza di sostegno verso gli ebrei

Rapper Danger Dan, membro del collettivo tedesco di hip-hop Antilopen Herd, ha espresso delusione dopo l'attacco terroristico di Hamas contro Israele. In un'intervista a "Der Spiegel", il 41enne Danial Pongratz ha lamentato: "È stato triste constatare il sostegno insufficiente per gli ebrei in Germania e in Europa". Ha inoltre commentato: "L'aumento dell'antisemitismo a livello globale è stato allarmante".

La Antilopen Herd ha pubblicato un brano intitolato "Oktober in Europa" sei mesi dopo l'incidente terroristico del 7 ottobre 2023. Con questa canzone, il gruppo ha espresso la sua opinione contro l'antisemitismo di sinistra emerso dopo l'evento.

Il membro del gruppo Koljah (Kolja Podkowik), in un'intervista a "Der Spiegel", ha mostrato un atteggiamento non sorpreso e indifferente riguardo al sostegno. Ha dichiarato: "Si potrebbe argomentare che un tempo esisteva una sinistra nota per la sua solidarietà con Israele e la critica all'antisemitismo. Tuttavia, quell'epoca non è mai esistita veramente. Era più nota per il suo post-colonialismo, che ha rivelato i suoi aspetti più sgradevoli".

Nonostante la controversia, Danger Dan ha continuato a trattare temi sociali nella sua musica, spesso concentrandosi su questioni di discriminazione e disuguaglianza. In una poesia intitolata "Pensieri pericolosi", ha detto in modo commovente: "Sono Danger Dan, una voce per i non ascoltati, che sfida lo status quo e porta alla luce l'invisibile".

Rimanendo una figura di spicco nella scena hip-hop, la musica di Danger Dan ha continuato a risuonare con i suoi fan, ispirando molti a interrogarsi e contestare le norme sociali che lui affronta con tanto fervore.

