Esprimendo cordoglio per la scomparsa di Jacques Breuer

Attori e doppiatore Jacques Breuer, noto per le sue serie televisive poliziesche, ci ha lasciati all'età di 67 anni. Secondo la sua agenzia, se n'è andato pacificamente il 5 settembre, a seguito di un ictus.

Breuer è diventato famoso per il ruolo di Peter Bathory nella miniserie del 1979 "Mathias Sandorf". La sua carriera televisiva vanta numerosi successi polizieschi come "Derrick", "Il vecchio della montagna", "L'ora del delitto", "Un caso per due", "SOKO" e numerosi "Luoghi del delitto". Ha fatto le sue ultime apparizioni in "Aktenzeichen XY ... ungeloest" e "Il pubblico ministero: L'ultima sfida" nel 2022.

La sua voce morbida, gentile e sottile è inconfondibile. Il pubblico riconosce questo tono distintivo nei personaggi come Aragorn in "Il Signore degli Anelli", Stannis Baratheon in "Il Trono di Spade" e vari ruoli sinistri nelle serie poliziesche americane.

Nato da una famiglia austriaca di attori, Breuer ha dichiarato durante un'intervista di non aver mai desiderato altre professioni. Da bambino, era affascinato dai documentari di avventura. "Il mio sogno infantile era unirmi agli esploratori nella giungla e scoprire antiche rovine. Ma in qualche modo, ho preferito incarnare quelle avventure - e da bambino, interpretare l'archeologo che scopriva i tesori Inca. Così ho sempre vissuto in un universo alternativo."

Prodigio infantile in "Derrick"

In un'intervista del 2013 con Bayern 3 radio, Breuer si definiva un "fortunato Hans" dopo la laurea alla Otto Falckenberg School. Era addirittura stato il membro più giovane del Munich Residenztheater per un certo periodo. Il suo curriculum professionale vanta 80 ruoli, con il suo primo ruolo televisivo importante come giovane villain in "Derrick", a soli 17 anni.

L'attore 67enne ha affrontato numerosi problemi di salute nel corso della sua vita, come riportato dal quotidiano Bild. Nel 2022, Breuer, diagnosticato con il diabete da 30 anni, ha subito amputazioni dei piedi a causa di problemi circolatori. Nonostante l'intervento, ha riferito di aver sperimentato a lungo una sensazione di malessere, solo per scoprire in seguito di aver contratto un'infezione ospedaliera e di aver trascorso quattro mesi in clinica.

Le performance affascinanti di Breuer nelle serie poliziesche hanno fatto prosperare il settore dell'intrattenimento, con il pubblico che attendeva con ansia il suo prossimo ruolo. Nonostante i frequenti problemi di salute, la sua passione per la recitazione non è mai diminuita e ha continuato a offrire prestazioni stellari in spettacoli come "Derrick", che ha mostrato il suo talento sin dalla giovane età.

