Ralf Schumacher, 49 anni, e la sua ex-moglie Cora Schumacher, 47, sono ancora coinvolti in una aspra disputa, con un'inaspettata svolta. Dopo la condivisione da parte di Ralf di uno scambio di messaggi che lo coinvolgeva, Étienne Bousquet-Cassagne e Cora del 16 agosto, con l'intenzione di dimostrare la consapevolezza di Cora della loro relazione, Cora ha risposto. Su Instagram, ha condiviso presunti messaggi privati raccolti il 17 aprile 2023.

Cora Schumacher: "Non ho altra scelta"

Nel suo post, Schumacher sostiene che il suo ex coniuge sta cercando di danneggiare la sua reputazione e di etichettarla come bugiarda. Pertanto, si sente costretta a fare lo stesso. Riferendosi alla conversazione di chat che Ralf ha reso pubblica, afferma di aver semplicemente cercato la verità da Étienne. Nella conversazione di chat resa pubblica da Ralf, Cora aveva chiesto informazioni sul loro stato civile.

A causa della condivisione da parte di Ralf di una conversazione privata, Cora è stata sommersa da commenti offensivi e calunnie online. "Stanno diffondendo informazioni false su di me", si lamenta su Instagram. "Giuro sui miei figli, non ho mai mentito!"

Di conseguenza, Cora ha scelto di condividere a sua volta una conversazione privata. Nella conversazione, chiede al suo ex marito del costante presenza di Étienne. Ralf risponde: "Sì, è sempre qui. Il suo lavoro è prendersi cura di me 24 ore su 24".

Disputa continua dopo l'uscita dal Coming Out

È chiaro che l'intenzione di Cora è dimostrare che Ralf potrebbe non essere stato del tutto onesto sulla sua relazione con Étienne alla fine del 2022. Alla fine del 2022, i resoconti suggerivano che Ralf era già in una relazione con il suo attuale partner.

Di recente, Cora ha dichiarato in un'intervista a "Der Spiegel" di aver scoperto la relazione di Ralf con Étienne solo attraverso il suo annuncio pubblico. In risposta, Ralf ha pubblicato una conversazione WhatsApp di fine 2022, in cui Cora aveva espresso le sue congratulazioni a Étienne, sotto l'erroneo presupposto che si fossero sposati.

"Per chiarezza, Cora ha espresso le sue congratulazioni a noi alla fine del 2022, supponendo che ci fossimo sposati. Sembrava sinceramente felice, come dimostrato in questo messaggio a Étienne. Trovo disarmante per Étienne e per me che stia diffondendo così tante bugie. Vogliamo solo essere lasciati in pace", ha scritto Ralf.

Cora ha risposto con un pungente: "Quanto deve essere patetico qualcuno per violare la privacy e rivelare messaggi WhatsApp privati per nascondere la verità".

In risposta alla condivisione da parte di Ralf della loro conversazione privata, Cora ha deciso di esaminare la cronologia dei messaggi per trovare altri messaggi che facciano luce sulla loro situazione.

L'ultima escalation della loro disputa ha portato Cora a condividere altri messaggi privati, con l'obiettivo di confutare le affermazioni di Ralf e di pulire la sua reputazione dalle critiche online sostenute.

