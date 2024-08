- Espositori presentano i progetti di ristrutturazione dei bagni sul mare di Wannsee

Essenzialmente, ci troviamo di fronte a una struttura anziana che ha visto giorni migliori al Strandbad Wannsee a Berlino. Questo posto è stato vuoto per un po' di tempo. Per fortuna, una mostra intitolata "Gotcha Wannsee?" sta presentando proposte di studenti di architettura dell'Università di Scienze Applicate di Darmstadt. Il loro obiettivo è illustrare modi per rinvigorire e riutilizzare questo importante monumento storico situato a Steglitz-Zehlendorf.

Come riportato da Rundfunk Berlin-Brandenburg, il professor Carsten Gerhards dell'Università di Scienze Applicate di Darmstadt ha dichiarato: "Questo edificio è come un organismo invecchiato che ha bisogno di uno scopo nuovo quando non è più utile. Ecco che si trasforma".

Gli studenti di architettura hanno presentato concetti per ridare vita al decadente e chiuso Strandrestaurant "Lido", che un tempo fungeva da birreria o luogo di fuga. Queste idee innovative sono esposte al Strandbad dal fine settimana fino al 15 settembre.

Il professor Gerhards ha suggerito di trasformare la struttura invecchiata del Strandbad Wannsee in un "luogo di riposo" o un rifugio tranquillo, evidenziando il suo potenziale per nuovi scopi. La proposta vincente tra gli studenti mira a trasformare l'antico Strandrestaurant "Lido" in un rinvigorito "luogo di riposo", offrendo pace e relax al pubblico.

