- Esportazioni di armi autorizzate per un valore superiore a 1 miliardo di euro

Nel primo semestre, sono state approvate esportazioni di armi per circa un miliardo di euro dalla Schleswig-Holstein e per circa 20 milioni di euro dalla città-stato di Amburgo per l'esportazione all'estero.

Il totale per l'anno in corso fino alla fine di luglio ammonta a circa 1,075 miliardi di euro per la Schleswig-Holstein e a circa 20,3 milioni di euro per Amburgo, secondo una risposta del Ministero federale dell'Economia a una richiesta della deputata del Bundestag Sevim Dağdelen (BSW), ottenuta dall'Agenzia teutonica di stampa.

Nella città-stato di Amburgo, solo una piccola parte di questo ammonta a armi militari: il valore è di 120.000 euro. Nel vicino stato della Schleswig-Holstein, la parte più grande delle esportazioni approvate, con un valore di circa 892,3 milioni di euro, è per armi militari. Il resto è per altri beni militari.

La Bassa Sassonia è in testa

Altri stati federali hanno cifre molto più alte. Per il vicino stato della Bassa Sassonia, viene indicato un valore totale di circa 3,1 miliardi di euro, e per la Baden-Württemberg circa 2,0 miliardi di euro. Al contrario, il vicino stato settentrionale del Meclemburgo-Pomerania Anteriore ha approvazioni per le esportazioni molto più basse, di circa 1,1 milioni di euro.

Critica alle esportazioni

In totale, il governo federale ha già approvato esportazioni per 7,9 miliardi di euro nei primi due trimestri - di cui 5,6 miliardi di euro per armi militari. La politica Sevim Dağdelen ha criticato: "Proprio prima delle elezioni statali nell'Est della Germania, il governo federale sta mostrando ancora una volta le sue fatali priorità politiche con record di esportazioni di armi". Invece di investire in istruzione, infrastrutture e salute, si alimentano guerre in tutto il mondo e si regalano armi all'Ucraina.

Nel governo federale, il politico dei Verdi Robert Habeck è responsabile delle esportazioni di armi come Ministro dell'Economia. Il ministero afferma che le cifre indicate sono preliminari.

La Bassa Sassonia supera sia Amburgo che la Schleswig-Holstein nelle esportazioni di armi, con un valore totale di circa 3,1 miliardi di euro approvato per l'esportazione durante lo stesso periodo. Al contrario, il Meclemburgo-Pomerania Anteriore ha approvazioni per le esportazioni significativamente più basse, di circa 1,1 milioni di euro.

Leggi anche: