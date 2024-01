ESPN rimane in silenzio dopo il brutto attacco di Aaron Rodgers a Jimmy Kimmel

Martedì scorso l'emittente sportiva ha scatenato un fiume di polemiche quando ha permesso che Aaron Rodgers, quarterback dei New York Jets ferito e curioso di cospirazioni, suggerisse senza fondamento, durante il suo show, che Jimmy Kimmel potrebbe essere citato in documenti che identificano i soci di Jeffrey Epstein.

Kimmel, innegabilmente una delle stelle più brillanti dell'universo Disney, ha risposto all'affermazione fatta sul canale gemello della ABC, dicendo che le "parole sconsiderate" hanno messo la sua famiglia "in pericolo" e che se avesse continuato, i due avrebbero "discusso ulteriormente i fatti in tribunale".

McAfee, da parte sua, si è scusato mercoledì. Il personaggio sportivo, che ha confessato ad Andrew Marchand del New York Post di pagare Rodgers a sette cifre per apparire nel suo show, ha detto al suo pubblico che il suo programma dovrebbe essere "edificante, felice, divertente" e che non gli "piace che siamo associati a qualcosa di negativo".

"Alcune cose, ovviamente, fanno arrabbiare la gente, soprattutto quando si tratta di accuse così gravi", ha detto McAfee. "Quindi ci scusiamo per averne fatto parte".

Le scuse non proprio vigorose, pronunciate un giorno intero dopo il commento offensivo, sono arrivate troppo tardi. La presunta "battuta di merda" di Rodgers su Kimmel, come l'ha descritta McAfee, ha fatto il giro del mondo e ha dato fiato all'idea che il comico fosse un collaboratore di Epstein, il pedofilo condannato.

Un portavoce di ESPN ha rifiutato di commentare la questione e un rappresentante della Disney non ha risposto quando l'ho contattato mercoledì, nonostante l'insolita situazione in cui una delle personalità più importanti dell'intrattenimento è stata infangata tra le mura del Magic Kingdom.

È improbabile che Bob Iger sia entusiasta del fatto che uno dei suoi migliori talenti abbia infangato la sua reputazione sulla rete sportiva della Disney. Ma forse il boss della Casa del Topo dovrebbe familiarizzare con il rituale, visto che episodi come questo sono destinati a ripetersi con McAfee sul suo libro paga.

In effetti, il dramma Kimmel-McAfee-Rodgers sottolinea un problema crescente per ESPN, che lo scorso maggio ha siglato un accordo quinquennale da 85 milioni di dollari con McAfee per espandere il suo ruolo nella rete e portare il "Pat McAfee Show" sulle sue onde. Invece di attirare l'attenzione per i commenti sportivi, le conversazioni settimanali di McAfee con Rodgers hanno dato spazio al tipo di titoli che potrebbero suscitare l'invidia di Alex Jones di InfoWars.

L'antivaccinista Rodgers, che si presenta come un guerriero per la "libertà medica", ha ripetutamente e sfacciatamente usato la sua piattaforma su ESPN per mettere in discussione i vaccini Covid-19, che la comunità scientifica ha accreditato per aver salvato innumerevoli vite e ripristinato la normalità della società dopo un anno di blocco che ha brutalizzato l'economia mondiale. Ma Rodgers non sembra preoccuparsi di ciò che crede la stragrande maggioranza dei medici professionisti. Invece, si è immerso nella palude della febbre occupata da personaggi come Alex Berenson e Tucker Carlson.

Rodgers ha attaccato il dottor Anthony Fauci, ha pubblicizzato il candidato presidenziale anti-vaccini Robert Kennedy Jr. e ha deriso Travis Kelce come "signor Pfizer" per aver fatto pubblicità alla casa farmaceutica. Proprio l'altro giorno, Rodgers si è lanciato in quella che il Daily Mail ha definito una "bizzarra sfuriata anti-vax" nel programma di McAfee, in cui ha parlato dei sostenitori dei vaccini come di presunti "burattinai".

Rodgers ha spacciato queste sciocchezze su ESPN con l'incoraggiamento di un McAfee felice. Invece di reagire, McAfee spesso se la ride con il giocatore della NFL, senza preoccuparsi dei danni che la sua retorica irresponsabile può portare con sé.

E, ad essere sinceri, ESPN e Disney non hanno fatto molto meglio. Invece di denunciare il pericoloso cocktail di spazzatura cospiratoria che Rodgers serve al suo pubblico, ESPN - che si autodefinisce "leader mondiale dello sport" - ha scelto di rimanere in silenzio, apparentemente incapace o non disposto a trovare il coraggio di prendere posizione per la verità.

