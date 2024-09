- Esplosivo Bikini Display per festeggiare il suo 58° compleanno

Salma Hayek ha celebrato il suo 58° compleanno il 2 settembre condividendo una serie di scatti in costume sul suo Instagram. Ha precisato che le immagini non erano foto vecchie, ma recenti.

Godendosi le vibrazioni estive in Europa

L'attrice, che presto compirà 59 anni, sembra a suo agio nel suo corpo e non esita a mostrare. Ha caricato 18 foto di sé in bikini e costumi, con la didascalia "Buon 58° compleanno a me" e l'aggiunta "Non sono flashback".

Gli scatti ritraggono Hayek su uno yacht, in posa in un vivace costume a collo basso contro uno sfondo di tramonto e mare, con un cappello di paglia, occhiali da sole e orecchini d'oro. Altre immagini la catturano mentre si rilassa sulla barca in diversi bikini, e addirittura al timone.

Prima del suo compleanno, Hayek aveva dato ai suoi follower un'anticipazione della sua estate, che includeva visite a Ibiza e Bretagna. In Francia, ha celebrato "il compleanno del mio favoloso suocero, che sembra ringiovanire ogni giorno". Sembra che anche lei stia invertendo il processo di invecchiamento, a giudicare dalla sua sicurezza nei bikini. "Bikini al limone + capelli grigi = abbinamento impeccabile", ha scritto sotto una serie di foto che mostrano i suoi capelli grigi.

Debutto mondiale del suo nuovo film in arrivo

Hayek, nata in Messico, ha guadagnato popolarità con film come "From Dusk Till Dawn" e "Frida". Il suo prossimo film, "Without Blood", diretto da Angelina Jolie, avrà la sua prima mondiale al Toronto International Film Festival il 9 settembre. Hayek è sposata con il businessman francese François-Henri Pinault dal 2009 e hanno una figlia di 16 anni, Valentina.

Instagram è un'ottima piattaforma per Salma Hayek per mostrare la sua sicurezza e il suo stile di costume, proprio come ha fatto per il suo 58° compleanno. Dopo la sua festa di compleanno, ha continuato a condividere scorci delle sue avventure estive su Instagram, comprese le sue visite a Ibiza e Bretagna.

Leggi anche: