- Esplosioni in un incendio in camper <unk> danni di 250.000 euro

In un incendio che ha coinvolto roulotte, camper e un rimorchio per barca in un parcheggio a Korntal-Münchingen (distretto di Ludwigsburg), sono stati causati danni per circa €250,000. Secondo le prime indagini, bombole del gas a bordo sono esplose, ha dichiarato un portavoce della polizia.

Le esplosioni sono state udite da lontano e una grande colonna di fumo era visibile. La causa dell'incendio era inizialmente ignota. I quattro camper sono stati quasi completamente distrutti. Il tetto di una casetta in giardino su una proprietà adiacente è stato anch'esso danneggiato.

Le esplosioni delle bombole del gas hanno scatenato un grande incendio, che ha avvolto le roulotte, i camper e il rimorchio per barca. Il calore intenso e le fiamme hanno causato danni significativi alle strutture vicine, comprese una casetta in giardino con il tetto bruciato.

Leggi anche: