Esplosioni a Kiev dopo un attacco aereo russo - feriti nella regione di Kursk in Russia

Secondo un report di AFP, le sirene antiaeree sono risuonate a Kyiv. Almeno due lampi sono stati visti nel cielo notturno. L'amministrazione militare di Kyiv ha annunciato su Telegram che i sistemi di difesa aerea della città erano stati attivati per respingere gli attacchi. Non sono state segnalate vittime o danni iniziali.

Secondo l'aeronautica ucraina, altre regioni ucraine sono state interessate dagli attacchi aerei russi. Ci sono state incursioni con droni in cinque altre regioni, ha spiegato l'aeronautica.

La Russia lancia quasi ogni notte attacchi con droni e missili sulle città dell'Ucraina. L'Ucraina si difende dall'invasione russa dal febbraio 2022. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto per settimane ai suoi alleati di consegnare rapidamente nuovi sistemi di difesa aerea.

Si temono ulteriori attacchi aerei russi in Ucraina in risposta all'avanzata dell'esercito ucraino nella regione di frontiera di Kursk. Le autorità ucraine hanno evacuato 20.000 persone dalla regione di Sumy, confinante con Kursk.

I troops russi e ucraini si combattono da cinque giorni. Dal inizio dell'offensiva martedì, l'esercito ucraino ha avanzato di diverse dozzine di chilometri nella regione di Kursk, secondo gli osservatori indipendenti. Il presidente Zelensky ha parlato per la prima volta dell'offensiva nel suo discorso serale, dicendo che Kyiv sta cercando di "spostare la guerra sul territorio russo".

Kyiv aveva mantenuto il silenzio sull'offensiva per diversi giorni, ma sabato sera Zelensky ha detto che il comandante in capo, Oleksandr Syrsky, aveva "rapportato sul fronte, le nostre azioni e lo spostamento della guerra sul territorio dell'aggressore". L'Ucraina dimostra di "ottenere giustizia e fare pressione sull'aggressore". Gli Stati Uniti, l'alleato più stretto di Kyiv, hanno detto di non essere stati informati dell'operazione in anticipo.

Su altri fronti, l'Ucraina ha segnalato il numero più basso di "impegni" sul suo territorio dal 10 giugno di sabato. Questo potrebbe essere visto come un segno che l'avanzata a Kursk sta alleggerendo altri fronti dove l'esercito russo aveva recentemente aumentato la pressione.

Di fronte all'avanzata ucraina a Kursk, le autorità locali hanno evacuato più di 76.000 persone in sicurezza. Sono stati dispiegati treni aggiuntivi per la capitale Mosca e aiuti umanitari per la regione di frontiera. "La guerra è arrivata da noi", ha detto una donna all'arrivo alla stazione di Mosca.

Nel frattempo, 13 persone sono rimaste ferite nella città di Kursk in un attacco aereo ucraino nella notte di domenica, secondo il governatore regionale Alexei Smirnov. Due di loro sono rimaste gravemente ferite quando i detriti di un missile ucraino abbattuto sono caduti su un edificio.

**In precedenza, le autorità russe hanno annunciato l'inizio di operazioni antiterrorismo nelle tre regioni di frontiera di Belgorod, Bryansk e Kursk. Le forze di sicurezza e l'esercito hanno ricevuto poteri ampi. Il movimento dei cittadini è limitato, i veicoli possono essere confiscati, le conversazioni telefoniche possono essere intercettate e alcune aree possono essere chiuse. Il comitato statale antiterrorismo russo ha dichiarato venerdì che l'Ucraina aveva lanciato un "tentativo senza precedenti per destabilizzare la situazione in

