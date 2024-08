- Esplosione presso la sede aziendale di Rüdersdorf vicino Berlino

Al mattino, si è verificato un incendio a seguito di un'esplosione in una piantagione di cemento nel distretto di Märkisch-Oderland. Un portavoce del Centro di Controllo Regionale dell'Oderland ha riferito che la causa dell'esplosione nei pressi dell'azienda di Ruudersdorf, vicino a Berlino, è ancora sconosciuta. I primi rilievi suggeriscono che il veicolo coinvolto trasportava polvere di carbone.

Gli sforzi dei vigili del fuoco sono stati completati, secondo il portavoce, e non sono state segnalate feriti. La polizia sta ora indagando sulla causa dell'incendio. initially reported by the "Märkische Allgemeine Zeitung".

L'incendio è scoppiato nei pressi dell'azienda di Ruudersdorf, causando danni consistenti alla piantagione di cemento. In seguito, la polizia condurrà le indagini nei pressi dell'azienda per determinare la causa esatta dell'incendio e dell'esplosione.

