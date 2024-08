- Esplosione in una pizzeria - l'assistente resta nel ristorante

In una pizzeria di Eislingen/Fils (distretto di Göppingen), è esplosa una bomba durante la notte. Le finestre sono andate in frantumi, secondo un portavoce della polizia. Il proprietario si trovava nell'esercizio al momento dell'esplosione. Non ci sono stati feriti, ha riferito il portavoce. Alcune parti dell'inventario hanno preso fuoco, ma il proprietario è riuscito a domare le fiamme con un estintore. La causa dell'esplosione non era subito chiara e la polizia ha iniziato le indagini. L'entità dei danni non era subito chiaro, ma il portavoce ha dichiarato che la casa rimane abitabile.

Il proprietario ha chiamato subito i soccorsi, riconoscendo l'urgenza della situazione. Grazie alla sua rapida azione con l'estintore, i danni all'esercizio sono stati notevolmente minori di quanto avrebbero potuto essere.

Leggi anche: