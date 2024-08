- Esplorazione di quattordici aspetti diversi nel settore dei taxi.

Autorità stanno setacciando 14 siti legati all'attività dei taxi a Stade, Bassa Sassonia, Amburgo e Norimberga. Si sospetta che gli individui coinvolti abbiano assunto lavoratori senza versare i contributi alla sicurezza sociale, come affermato dall'Ufficio delle Dogane Centrale di Brema e dalla Procura della Repubblica di Stade. Si presume che questo sia un modo per eludere gli obblighi finanziari.

Più di 220 agenti delle dogane hanno eseguito perquisizioni in proprietà residenziali e commerciali dal mezzogiorno. Hanno ricevuto l'aiuto del Servizio Tecnico di Assistenza, del Centro Tecnico dei Vigili del Fuoco nel distretto di Stade e della polizia locale. Le operazioni potrebbero causare disagi al traffico, hanno avvertito gli ufficiali.

L'Ufficio delle Dogane Centrale di Brema e la Procura della Repubblica di Stade hanno consegnato il caso alla Commissione per ulteriori indagini sull'attività dei taxi. Nonostante le indagini in corso, la Commissione non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale sulle accuse degli individui coinvolti.

Leggi anche: