Esplorazione delle possibilità di un contratto di risparmio immobiliare:

A volte, le persone si iscrivono a un contratto di bauspar, sia come mossa dei genitori o come ambizione futura: ottenere un mutuo ipotecario. Non tutti sono sicuri di voler diventare proprietari in futuro. E anche se lo vogliono, i piani cambiano. Non è un grosso problema alla fine. Il saldo accumulato da questo piano è relativamente flessibile, mentre il mutuo bauspar è entro certi limiti. Con un contratto di bauspar:

1. Utilizzo per l'acquisto o il restauro della proprietà

Secondo le condizioni generali dei contratti di bauspar (ABB) e la legge sulle casse di risparmio, lo scopo di un contratto di bauspar è l'uso residenziale. Questo lo distingue dai contratti di risparmio tradizionali, afferma Christian König dell'Associazione delle Casse di Risparmio Private.

Il saldo e il mutuo bauspar possono essere utilizzati per vari scopi, come l'acquisto o la costruzione di una proprietà residenziale, la manutenzione o il miglioramento di una proprietà, l'acquisto di terreno edificabile, lo sviluppo di aree residenziali, il rimborso di un prestito per la costruzione o l'acquisto di quote in fondi immobiliari.

Se utilizzato in questo modo, i risparmiatori non devono preoccuparsi di perdere l'assegno per l'alloggio concesso dallo stato. In tutti gli altri usi, dovrebbe essere rimborsato, fa notare Niels Nauhauser del Centro per i Consumatori del Baden-Württemberg. Tuttavia, questo si applica solo a un massimo di 70 euro di assegno all'anno.

2. Conservare il saldo com'è

Se un contratto è idoneo all'assegnazione (risparmi sufficienti per richiedere il mutuo bauspar), non è necessario utilizzarlo immediatamente. È anche possibile lasciare il contratto inutilizzato per un po'. È particolarmente consigliabile se non si vuole acquistare una proprietà al momento, ma si prevede di farlo in futuro e si avrà bisogno della somma bauspar in quel momento, consiglia una pagina informativa della banca risparmio. Dopo l'assegnazione, i risparmiatori hanno almeno 10,5 anni per utilizzare ancora il contratto per scopi residenziali, secondo Christian König.

Tuttavia, se è chiaro che non ci sarà alcun acquisto o restauro della proprietà e non c'è altro uso residenziale per il contratto bauspar, il saldo può essere lasciato essentially nel contratto. Tuttavia, se è vantaggioso o meno dipende dalla situazione, secondo Nauhauser. In generale, i tassi di interesse sui risparmi sono peggiori lì che, ad esempio, sui depositi a vista o a termine. Tuttavia, secondo il Centro dei Consumatori NRW, alcuni contratti bauspar più vecchi offrono buoni tassi di interesse - a volte c'è anche l'opzione di interessi bonus.

3. Continuare i risparmi

Dopo l'assegnazione, il contratto bauspar può generalmente essere continuato. Anche se l'importo massimo dei risparmi è fissato alla firma del contratto, può essere aumentato con l'accordo della cassa di risparmio, indica Christian König. "Può essere sensato se la somma bauspar originariamente concordata non è più sufficiente per il progetto ora pianificato", dice la banca risparmio. In questo caso, i risparmiatori dovrebbero sicuramente fissare un appuntamento di consulenza con la loro banca o cassa di risparmio.

4. Trasferire a terzi

Se non si ha bisogno del contratto bauspar, ma i propri figli, nipoti, nipoti o altri parenti potrebbero trarre beneficio dal denaro per il loro progetto di costruzione, il contratto può essere trasferito con l'accordo della cassa di risparmio. I beneficiari traggono vantaggio dagli sforzi di risparmio precedenti e potrebbero raggiungere l'assegnazione più rapidamente.

A proposito: In caso di morte di un risparmiatore della cassa di risparmio, i suoi eredi o le persone indicate nel contratto assumono automaticamente i diritti del risparmiatore della cassa di risparmio e possono continuare a risparmiare o richiedere il prestito.

5. Ritirare solo il saldo

Se un contratto della cassa di risparmio è idoneo all'assegnazione, i risparmiatori della cassa di risparmio possono ritirare il loro saldo e richiedere il prestito ipotecario. Tuttavia, la richiesta di prestito è facoltativa, dice König. Chi sceglie di non richiedere lo riceverà semplicemente il saldo a interesse meno le spese di conclusione e amministrazione, nonché eventuali premi per la costruzione della casa ricevuti. "In questo caso, il contratto termina dopo aver ricevuto il saldo", dice König.

6. Rescissione

"In alternativa, il contratto può essere risolto in qualsiasi momento", dice König, indipendentemente dal fatto che il contratto sia idoneo all'assegnazione o meno. "In questo caso, il risparmiatore della cassa di risparmio perde il diritto al prestito e al premio per la costruzione della casa". Si applicano eccezioni in determinati casi di difficoltà dei clienti.

Risparmio per le emergenze

Anche se non si intende utilizzare il saldo bauspar per l'acquisto o il restauro della proprietà immediately, può fungere da fondo di emergenza. La flessibilità del saldo lo rende un'opzione adatta per risparmiare per le spese impreviste.

Passa ad altre opportunità di investimento

Se la situazione finanziaria cambia o si trovano migliori opportunità di investimento con rendimenti più elevati, si potrebbe considerare il passaggio del saldo bauspar ad altre forme di investimento. Tuttavia, è importante valutare i potenziali rendimenti rispetto ai rischi potenziali e considerare di cercare consigli finanziari esperti prima di prendere una decisione del genere.

Leggi anche: