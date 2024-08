- Esplorazione dei film storici e di moda durante i Wörlitzer Film Festival

Immergiti nella maestosità di film storici e in costume sotto le stelle: Unisciti al divertimento a partire da sabato al Festival del Cinema di Wörlitz. Per una settimana, i film saranno proiettati sull'isola nel Parco di Wörlitz, con protagoniste donne audaci che hanno infranto le regole, come rivelato dal Consiglio Culturale di Dessau-Wörlitz. Fino al 30 agosto, potrai goderti "Cara Chef" con Juliette Binoche e il dramma storico "Maria Montessori". Il Festival del Cinema di Wörlitz fa parlare di sé dal 2016.

Durante le festività, vengono presentati vari generi, tra cui film storici e in costume. In mezzo alla vasta gamma di proposte, potrebbero essere inclusi anche "altri" generi cinematografici come documentari o animazioni nelle future edizioni del festival.

