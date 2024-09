Esplorare l'Oktoberfest con gli occhiali di realtà virtuale

L'anticipazione cresce: il 21 settembre segna l'inizio dell'Oktoberfest a Monaco. Purtroppo, numerosi appassionati vorrebbero partecipare al più grande festival popolare del mondo ma non possono farlo. Una pionieristica azienda tecnologica interviene per risolvere questo problema, creando una versione digitale che richiede solo un po' di pratica.

Per il momento, i cancelli sono ancora chiusi da barriere di costruzione. Il 21 settembre, circa sei milioni di festaioli si riverseranno all'Oktoberfest. Tuttavia, gli appassionati di Oktoberfest virtuale sono già in azione, poiché l'evento è iniziato prima: con gli occhiali VR, gli appassionati di Oktoberfest possono già attraversare i terreni festosi. Un'altra versione virtuale inizia con il primo spillamento di birra.

Attenzione: cammina con cautela nel mondo digitale. Anche senza bere birra, i principianti possono ancora inciampare mentre navigano nel festival. Impare gli occhiali VR richiede un po' di pratica.

Giovani guide assistono i visitatori in tutto il Wiesn

Il tour virtuale attualmente accessibile è guidato da Felix e Leah, una coppia non udente. Il loro obiettivo è permettere alle persone che non possono partecipare all'evento di persona di partecipare in qualche modo, dice Christoph Ostler, CEO e fondatore di Connected Reality e ideatore del progetto vr4kids-inclusion. "L'inclusione è la parola chiave."

Gli ospiti possono assumere i ruoli di Felix e Leah, esplorando il festival popolare dalla loro prospettiva: fanno un giro sulla ruota panoramica, sulle auto da scontro, sul treno fantasma - o si tuffano direttamente in un chiosco di noci. La persona più anziana ad aver indossato gli occhiali VR e a essersi immersa nel Wiesn finora aveva 96 anni, secondo Ostler. Ha detto: "Adesso posso tornare al Wiesn."

Non è solo per bambini svantaggiati o disabili, ma per chiunque non possa partecipare al festival, dice Ostler. Leah comunica in lingua dei segni, mentre Felix fornisce ai visitatori alcuni termini del Wiesn nella loro lingua. È disponibile anche una versione in inglese.

Avventura virtuale Wiesn

Gli visitatori internazionali possono anticipare l'arrivo dell'Oktoberfest vero e proprio con il gioco di realtà virtuale "Oktoberfest - The Official Game" dello studio di Monaco K5 Factory, autorizzato licenziatario degli organizzatori dell'Oktoberfest. Trasporta i visitatori in una scena del Wiesn completamente diversa, comicamente stilizzata, che incarna veramente il festival: ruota panoramica, Schichtl, circo delle pulci, ruota del diavolo, tende da birra autentiche - il vero Wiesn, solo più vivace.

Il pubblico target include gli appassionati di Wiesn che non possono partecipare al festival. I creatori hanno una visione globale. Il gioco inizia - principalmente per il mercato principale, gli Stati Uniti - direttamente in inglese; potrebbe essere introdotta una versione bavarese, ma principalmente come gesto umoristico.

"Nelle nostre games, la lingua principale è l'inglese," dice il fondatore e CEO di K5 Factory Oliver Simon. Sono in corso ulteriori progetti per i mercati europei e addirittura per il mercato cinese, aggiunge il CEO Thomas Wagner.

L'idea è nata durante la pandemia. "Dovevamo sviluppare spazi virtuali per scopi privati e aziendali," dice Oliver Simon. "E: come possiamo rendere immersivi gli spazi per le persone che non possono partecipare?"

Il visitatore "si materializza" - o "si teletrasporta" - come un avatar tramite un raggio di luce sul festival. I principianti potrebbero aver bisogno di alcuni tentativi in base al loro livello di abilità per avviare il teletrasporto. L'ingresso è gratuito, proprio come all'Oktoberfest vero e proprio. Tuttavia, è necessario pagare con denaro di gioco o euro reali per godersi le giostre o indossare abiti tradizionali, come dirndl e lederhosen.

È possibile scontrarsi con gli amici o altri visitatori sui terreni del festival. I principianti potrebbero occasionalmente scontrarsi con altri, leggermente disorientati dall'esperienza VR. Si possono sentire la vera musica di ottoni e il mormorio delle voci dalle tende - registrazioni reali dell'Oktoberfest. Ci sono pretzel virtuali e attrazioni che vanno dal lancio dell'anello alle giostre emozionanti come la torre cadente e lo spin top. Suggerimento: siediti nel mondo reale prima che l'avventura virtuale inizi.

È relativamente più facile avere mal di mare in questo mondo che al festival vero e proprio. Chi soffre di mal di mare sulle giostre veloci con lo stomaco sottosopra troverà l'esperienza con l'headset VR un divertente desafio. La confusione sensoriale si verifica a causa di una discrepanza tra il movimento percepito e il movimento effettivo, che porta al mal di mare - simile al mal di mare, in cui il cervello lotta per elaborare correttamente il movimento della nave.

Di conseguenza, i visitatori non possono partecipare alle giostre della fiera a vr4kids inclusion o al gioco dell'Oktoberfest alla K5 Factory che girano rapidamente. "Gli oggetti che girano tendono a causare rapidamente il mal di mare," spiega il CEO della K5 Factory Thomas Wagner. "Siamo particolarmente cauti, soprattutto all'inizio."

Il team dietro l'Oktoberfest virtuale non crede che l'esperienza digitale distolga dalla gioia dell'Oktoberfest vero e proprio. Argomentano che l'opportunità di visitare virtualmente diversi luoghi turisti ha dimostrato che le persone godono nell'esperire questi luoghi nella realtà in seguito.

Esperire eventi attraverso gli headset VR che altrimenti non si potrebbero avere accesso - il concetto non è nuovo. Ostler e il suo team hanno programmato anche un tour del tunnel dell'Allianz Arena e un nuoto con i delfini, oltre a una sessione di allenamento di basket in carrozzina. Il loro obiettivo è motivare i bambini disabili a provare lo sport di persona, dice Ostler.

La squadra della K5 Factory ha altri progetti oltre al Wiesn: "Stiamo lavorando per trasformare l'hotel murato di Banksy in un'avventura VR," condivide Wagner. Stanno ricreando meticolosamente l'hotel chiuso a Betlemme, West Bank, a causa di problemi politici, in dettaglio virtuale. I visitatori possono immergersi nella storia dell'hotel e ammirare l'arte di Banksy attraverso un'escursione virtuale guidata da un piccolo amico piumato.

