- Esplorare lo spettro delle dimensioni: il documentario dello ZDF rivela il viaggio del tonno dal grande al minuscolo

Nel tuo supermercato locale, lo troverai in scatole, spesso presente in forma cruda nei bar della sushi: il tonno. L'amore globale per questo pesce ha portato alla sua popolazione in declino a causa della pesca eccessiva. Il programma "Terra X: Tonno - Il cacciatore perseguitato", in onda questa domenica (ore 19:30) su Canale 2, si immerge in come questo cacciatore cacciato può essere preservato.

Il tonno rosso, anche noto come tonno blu, è la specie di tonno più costosa e ricercata, secondo il biologo marino e moderatore di "Terra X" Uli Kunz nel documentario. "Pochi pesci sono così ben studiati eppure continuano a confondere gli scienziati oggi", afferma.

Kunz si unisce ai pescatori professionisti nel Mar Mediterraneo, equipaggiati con dispositivi di tracciamento per acquisire informazioni sul comportamento e sui movimenti del tonno. "Ogni primavera, il tonno viaggia dall'Atlantico nel Mediterraneo per riprodursi", spiega. Coprono quasi 10.000 chilometri all'anno, tornando nell'Atlantico in autunno. "Lo Stretto di Gibilterra è il posto perfetto per assistere al loro arrivo".

Il documentario affronta anche la popolarità crescente della sushi e l'inquinamento degli oceani, esplorando il passato del tonno. Si ritiene che anche i nostri antenati, i Neanderthal, consumassero tonno. L'avvento dell'industria degli alimenti in scatola e il successivo aumento della sushi sono considerati momenti cruciali. Tipicamente, il tonno in scatola contiene specie correlate, non il costoso tonno rosso, che può fruttare ai pescatori circa 2.000 euro. "Più il tonno rosso diventa raro, più il suo prezzo sale".

Per proteggere il tonno nel Mediterraneo, sono state adottate quote di pesca rigorose. La pesca in acque profonde, come quella praticata in Papua Nuova Guinea, viene suggerita come metodo più umano. Tuttavia, l'uso di lenze di plastica può anche rappresentare una minaccia per la vita marina. Il film di 45 minuti di Claudia Ruby indaga anche l'inquinamento marino e mette in evidenza i "punti caldi di plastica" negli oceani.

Il documentario offre uno scorcio esclusivo su una nave da pesca di grandi dimensioni che intrappola un intero banco di pesci - uno spettacolo raramente visto dai consumatori. "Questa è la parte nascosta dell'industria della pesca nelle nostre case. Vediamo le piccole scatole, ma è qui che hanno origine", suggerisce Kunz.

La domanda fondamentale è: l'industria della pesca del tonno può soddisfare la domanda? Il documentario offre una risposta definitiva, viaggiando in uno dei principali paesi importatori, il Giappone, per mostrare un programma di allevamento del tonno. Nonostante sia considerato "non allevabile", il tonno è stato allevato con successo in cattività, impiegando nove anni per riprodursi. Quindi, l'acquacoltura è la soluzione? Anticipazione: non completamente.

