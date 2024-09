"Esplorare 'La sostanza': informazioni sull'impressionante nuova offerta cinematografica di Demi Moore"

Dopo un esame più attento, questo sforzo di esordio del regista francese Coralie Fargeat (il cui primo lavoro, "Revenge" del 2017, è stato acclamato dalla critica) si rivela essere una storia di avvertimento femminista e consapevole che descrive vividamente i pericoli dell'inseguire la giovinezza senza riflettere.

La trama del film è lineare: la famosa attrice e guru del fitness Elisabeth Sparkle (interpretata da Demi Moore in una performance esagerata) ha una stella sulla Walk of Fame e un popolare programma di allenamento. La storia inizia con il suo 50° compleanno, solo per scoprire che viene licenziata dal suo capo Harvey (Dennis Quaid), un potente e volgare uomo dello spettacolo.

Mentre Elisabeth diventa sempre più depressa, scopre un misterioso farmaco chiamato la Sostanza, che promette di restituirle la giovinezza e l'energia - ma a caro prezzo. Entra in scena Sue, interpretata da Margaret Qualley, un'alter ego voluttuosa e vivace che vuole riportare Elisabeth ai suoi giorni di gloria. Tuttavia, devono seguire alcune regole non negoziabili dettate dalla misteriosa corporation che fornisce la Sostanza. Non sorprende che l'equilibrio non duri a lungo.

La sequenza successiva mostra la frenetica ricerca di Elisabeth per mantenere il suo status, contrapposta alla crescente dipendenza di Sue dall'ammirazione degli altri. Culmina in un atto clou che ridefinisce il termine "bagno di sangue".

In un'intervista con CNN's Christiane Amanpour, Fargeat ha rivelato che, invecchiando verso i 40 anni, ha iniziato ad avere "pensieri violenti e folli che la sua vita sarebbe finita, che nessuno sarebbe più stato interessato a lei, che non avrebbe avuto alcun valore. E ho veramente capito quanto fossero violenti e potenti quei pensieri".

Fargeat ha continuato dicendo che voleva che il film esprimesse la violenza presente nella rappresentazione e nella descrizione che la società fa delle donne, portando alla natura grafica del contenuto. "Volevo spingere i limiti e non trattenermi. È così che interiorizziamo così tanta violenza. È così nauseante e estrema".

Moore ha commentato l'argomento, dicendo che "The Substance" non solo evidenzia l'abuso che la società e il mondo infliggono alle donne invecchiate, ma anche l'autoabuso che uomini e donne infliggono a se stessi.

"C'era uno standard di bellezza più rigoroso che esisteva, e io ho...personalmente esperito essere detto di perdere peso in diversi film prima ancora di avere figli", ha recentemente raccontato in "The Interview" podcast di The New York Times. "Erano esperienze umilianti, ma la vera violenza era ciò che stavo facendo a me stessa, il modo in cui mi torturavo, facevo esercizi estremi e folli, pesavo e misuravo il cibo perché stavo attribuendo tutto il mio valore a come era il mio corpo, come appariva, e dando più potere alle opinioni degli altri che a me stessa".

Fargeat ha poi spiegato che voleva che i due personaggi, Elisabeth e Sue, rappresentassero le diverse voci dentro di noi che possono essere incredibilmente violente e conflittuali, sussurrando pensieri dannosi come "Non sei abbastanza brava, non sei abbastanza bella, non sei abbastanza sexy", perché questo ci viene continuamente inculcato e visto nella società.

Moore ha anche affrontato le scene nude del film, che non sembrano gratuite. "Entrando in esso, era stato chiaramente specificato...il livello di vulnerabilità e crudo che era veramente richiesto per raccontare la storia", ha detto. "E è stata un'esperienza molto vulnerabile e ha richiesto molta sensibilità e molte conversazioni su ciò che stavamo cercando di realizzare".

L'imballaggio sofisticato della Sostanza, che involve iniezioni, riflette l'appeal del rimedio temporaneo delle tendenze odierne come Ozempic, e fa pensare alla famosa commedia nera "Death Becomes Her" del 1992, che presto sarà rivissuta come musical di Broadway.

"The Substance" potrebbe ricordare certi titoli noti, ma riesce a sentirsi fresco e distintivo. Qualley e Quaid, che spesso discutono delle pressioni dell'invecchiamento a Hollywood, offrono performance eccezionali.

"The Substance" ha ricevuto elogi dalla critica al suo debutto al Festival di Cannes di quest'anno, ottenendo una nomination per la Palma d'Oro e vincendo il premio per la migliore sceneggiatura. In precedenza questo mese, ha vinto il premio del pubblico della sezione Midnight Madness al Toronto International Film Festival.

"The Substance" è attualmente in programmazione nei cinema.

L'esplorazione del film delle pressioni sociali e della ricerca della giovinezza si trasforma in uno spettacolo di intrattenimento coinvolgente, che coinvolge il pubblico nei suoi temi provocatori. L'ossessione di Elisabeth per mantenere il suo status e la lotta di Sue per l'identità diventano aspetti coinvolgenti del valore di intrattenimento del film.

