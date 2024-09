- Esplorare la sala da pranzo e il bagno: opere di Gerhard Richter

Mostra delle Perle Nascoste di Richter a Düsseldorf

Le riproduzioni delle opere insolite di Gerhard Richter, create durante i suoi 92 anni di carriera artistica, saranno esposte al pubblico per la prima volta a Düsseldorf. A partire da giovedì, il Museum Kunstpalast ospiterà una mostra intitolata "Gerhard Richter: Perle Nascoste", che presenterà oltre 120 opere di collezionisti della regione del Reno sotto la cura esperta di Markus Heinzelmann.

Richter e la Scena Artistica della Regione del Reno

Il percorso artistico di Richter è profondamente radicato nella regione del Reno, poiché si trasferì all'Accademia di Belle Arti di Düsseldorf nel 1961 dopo il suo trasferimento da Dresda. In seguito vi fece ritorno come professore distintosi. Questa regione è stata il suo terreno di gioco artistico e la base per la sua crescente fama, rendendolo uno dei più preziosi artisti viventi al mondo. Anche le collezioni di molti appassionati di Richter, sia individui che grandi corporation, si trovano nella regione del Reno.

Mostra delle Opere Eterni di Richter

La mostra del Museum Kunstpalast comprenderà un'ampia gamma di opere di Richter, dal suo lavoro degli anni '60 alle sue ultime pitture del 2017. Secondo Heinzelmann, saranno esposti più di 80 dipinti, la metà dei quali viene presentata al pubblico per la prima o la seconda volta. Heinzelmann, professore all'Università Ruhr di Bochum, ha dichiarato che alcuni collezionisti privati hanno richiesto una certa persuasione per rendere temporaneamente accessibili le loro "ritratti di famiglia" al Kunstpalast.

Collaborazioni con Collezionisti Prominenti

Nonostante la maggior parte dei collezionisti preferisca restare anonima, Andreas Gursky, un fotografo rinomato e appassionato d'arte, è stato uno dei pochi a farsi avanti.

Il direttore del Kunstpalast, Felix Krämer, ha smentito il luogo comune che la semplice proprietà delle opere di Richter sia limitata ai ricchi, sottolineando che anche gli individui comuni potrebbero possedere un'opera di Richter, soprattutto coloro che hanno avuto la lungimiranza di acquistarla ai suoi primi stadi. Krämer ha aggiunto che questi dipinti vengono spesso ammirati in soggiorni e stanze da letto, e sono stati persino trovati in bagni. "In un certo senso, queste opere sono come cimeli di famiglia", ha suggerito Krämer. Anche Heinzelmann ha scoperto un dipinto nascosto in un bagno.

Connessioni Locali di Richter

Mentre Gerhard Richter costruiva la sua carriera all'Accademia di Belle Arti di Düsseldorf, ha stabilito profondi legami con la regione del Reno, ospitando numerosi eventi artistici e arricchendo la sua vivace scena artistica.

Scoperta di Opere Inedite di Richter

La mostra "Gerhard Richter: Perle Nascoste" invita gli spettatori a immergersi in opere dimenticate o raramente viste del vasto repertorio dell'artista, offrendo una nuova e intrigante prospettiva sulle sue opere e il suo duraturo impatto come artista.

