Esplorare il potenziale impatto: I dietisti pesano sui video controversi sul consumo di cibo etichettati come mukbang.

Mangiare quantità enormi di cibo in una volta sola non è generalmente salutare per i pasti regolari, ma i video che mostrano questa pratica, nota come "mukbang", hanno raccolto quasi 5,8 milioni di visualizzazioni. Il termine "mukbang" deriva dalla combinazione delle parole coreane "meokda", che significa mangiare, e "bangsong", che si traduce in trasmissione. I video di mukbang tipicamente coinvolgono un individuo che consuma grandi quantità di cibo mentre chiacchiera con il suo pubblico online, catturando tutto sulla telecamera.

L'interesse per il mukbang è cresciuto notevolmente, especially su YouTube e TikTok, con i creatori di contenuti che utilizzano spesso il termine nei loro video "mangia con me" o "condividi un pasto con me". A metà agosto, c'erano più di 4 milioni di video TikTok con l'hashtag mukbang.

I video di mukbang presentano influencer, alcuni con milioni di follower, che si dedicano a una varietà di cibi con texture sulla telecamera, offrendo agli ascoltatori l'opportunità di sentire i suoni delle loro bocche piene di risucchio e croccantezza. Alcune combinazioni di cibo sono inaspettate e persino poco appetitose, ma i spettatori sembrano non riuscire a distogliere lo sguardo.

I professionisti medici, come i dietisti, hanno espresso preoccupazioni riguardo all'impatto potenziale di questa tendenza sui spettatori.

Cosa contribuisce alla popolarità del mukbang?

Il termine "mukbang" ha iniziato a vedere un aumento delle ricerche su YouTube all'inizio del 2015, secondo Google Trends, e la sua popolarità non è diminuita da allora. Per le ricerche sul web fuori piattaforma, il termine ha raggiunto il picco all'inizio della pandemia di coronavirus globale a marzo 2020.

I spettatori potrebbero essere attratti dai video di mukbang per provare un senso di connessione, come se fossero seduti di fronte al creatore di mukbang, ha argomentato Grace Derocha, una dietista registrata del Michigan.

"Kieanna", un creatore di contenuti mukbang con più di 1 milione di follower, rivela che i suoi video più popolari di solito mostrano cibo che produce suoni ASMR. Ha iniziato il suo viaggio di mukbang come spettatore otto anni fa e ora registra circa tre a cinque video alla settimana dalla sua auto, assaggiando una vasta gamma di menu items dai ristoranti di catena popolari o a casa dopo aver preparato i pasti. A volte sperimenta con pasti insoliti come pizza ricoperta di caramelle o hot dog ricoperti di caramelle per sorprendere il suo pubblico con suoni croccanti e reazioni shock, spiega.

“Molte persone lo usano solo per divertimento”, ha condiviso. “A volte dicono solo che il cibo sembra buono”.

Preoccupazioni dei dietisti sul mukbang

Uno studio pubblicato a gennaio 2020 ha analizzato oltre 5.000 video di mukbang su YouTube e ha scoperto che quelli che erano meno sani, come i video che mostrano un consumo eccessivo di cibo in un breve periodo di tempo o che mostrano cibi reattivi piccanti o poco appetitosi che potrebbero indurre disagio o danni, hanno ricevuto significativamente più visualizzazioni rispetto ai video meno estremi.

Derocha teme che i video più estremi potrebbero potenzialmente indurre alcuni spettatori a mangiare troppo o evitare determinati alimenti, o addirittura portare a carenze nutrizionali.

Le persone che soffrono di disturbi del comportamento alimentare potrebbero utilizzare questi video per soddisfare l'illusione di mangiare senza effettivamente consumare cibo, ha indicato Suzanne Fisher, una dietista registrata della Florida che lavora con i pazienti che cercano di migliorare il loro rapporto con il cibo.

“I penso che in parte sia quasi voyeuristico nella natura, romanticizzare cosa sarebbe mangiare una quantità così grande di cibo”, ha condiviso Fisher.

Gli spettatori che non possono distinguere ciò che accade fuori dalla telecamera potrebbero credere che il cibo stia effettivamente essere mangiato, ma il creatore di mukbang potrebbe sputarlo tra le riprese, ha fatto notare Fisher in aggiunta.

Kieanna ha detto che cerca di essere trasparente con il suo pubblico nella sezione commenti, rivelando che spesso non consuma tutto il cibo mostrato e si esercita fuori dalla telecamera.

“C'è molto che accade dietro le quinte di questo”, ha spiegato. “Penso che le persone dovrebbero solo usarlo per divertimento e non prenderlo troppo sul serio perché alla fine della giornata, è solo social media. I social media non sono necessariamente reali, quindi non puoi credere a tutto ciò che vedi”.

Non tutti i mukbang sono uguali

Alcuni video di mukbang potrebbero offrire un'influenza positiva, come quelli che incoraggiano gli altri a provare ricette più sane, ha notato Derocha. "Potrebbe potenzialmente servire come ispirazione per qualcuno che esce dalla sua zona di comfort e prova qualcosa di nuovo".

Rosemarie Dehesa è una creatrice di contenuti con oltre 500.000 follower su TikTok e ha pubblicato video di mukbang che mostrano cucina, mangiare ed esercizio fisico dal 2022. Le piace creare e condividere il contenuto di mukbang per connettersi con gli altri che condividono la passione per il cibo in tutto il mondo, ha detto.

“Il cibo unisce le persone”, ha condiviso. “Finché il contenuto è positivo e divertente, penso che non ci sia problema”.

"Le persone spesso chiedono: 'Come fai a mantenere una figura così fantastica?'", ha menzionato Dehesa. "Mi assicuro solo di essere attiva in modo costante". Segue una strategia di restrizione calorica periodica, raggiunge il suo obiettivo quotidiano di passi e fa quasi 3 ore di esercizio al giorno.

"Faccio un punto di essere trasparente al riguardo, poiché fa parte della mia vita - cibo e fitness. Mi diverto entrambi", ha condiviso.

Derocha ha sottolineato l'importanza degli obiettivi di salute personale, che potrebbero differire da quelli di qualcun altro online. Equilibrare la fame con una combinazione di cibi nutrienti e gli "spuntini" desiderati è la chiave, ha suggerito.

Mantenere la consapevolezza durante le sessioni di mukbang

Ogni individuo avrà un'esperienza unica con i mukbang, ha detto Alex D’Elia, un dietista di NYC che si specializza in nutrizione e salute mentale.

“Penso che dipenda dalla consapevolezza di sé e dalla responsabilità come spettatore – identificare i propri trigger personali e riconoscere se qualcosa diventa ossessivo”, ha consigliato D’Elia.

D’Elia ha suggerito di praticare la mindfulness durante la visione dei video e i pasti quotidiani. Fai caso a come diversi alimenti influenzano il tuo benessere mentale.

"Se ti senti stanco durante il giorno o irritabile, prenditi un momento per fare una pausa. Quando ho fatto l'ultimo pasto? Cosa ho mangiato? Era bilanciato?" D’Elia ha suggerito. Usa queste riflessioni come punto di riferimento per determinare "Sembro di sentirmi così dopo aver consumato questo; vediamo come mi sento se consumo in modo diverso."

I mukbang spesso mettono in evidenza cibi spazzatura o fritti che sono invitanti da guardare a causa del loro croccante soddisfacente. Fisher ha raccomandato di considerare il cibo come uno spettro piuttosto che etichettare alcune scelte come "sbagliate".

"Non sto suggerendo di banchettare con cibi fritti a ogni pasto, ma anche di non denigrare ogni pasto che arriva", ha suggerito Fisher. "Trovare un equilibrio nel proprio stile di vita è fondamentale in questo senso."

