- Esplorare i tempi storici in digitale nel contesto della Jewry Lane (Judengasse) di Francoforte.

Rivitalizzare il Quartiere Ebraico Storico di Francoforte con la Tecnologia Digitale

La tecnologia digitale sta per ridare vita al quartiere ebraico storico di Francoforte, la Judengasse, come annunciato dal Ministro Presidente Boris Rhein e dal Ministro della Digitalizzazione Kristina Sinemus. Hanno annunciato una decisione di finanziamento di 1,3 milioni di euro per il progetto "Francoforte Ebraica Immersiva" al Museo della Judengasse. Questo progetto utilizzerà la realtà aumentata, i giochi e l'intelligenza artificiale per creare un mondo interattivo con cui i visitatori possono interagire.

Collegare il Passato e il Presente con l'Innovazione Digitale

Il Ministro Sinemus ha definito questo progetto un ponte digitale tra passato e presente, rivelando aspetti nascosti della vita ebraica a Francoforte. Miriam Wenzel, direttore del Museo Ebraico di Francoforte, ritiene che questo approccio risuonerà con i giovani che sono a loro agio nel mondo digitale.

Secondo Rhein, il loro obiettivo è quello di mostrare la vita ebraica e proteggere l'eredità culturale della comunità ebraica. Capire e vivere la storia ci aiuta a comprendere il suo impatto attuale. Questo è particolarmente rilevante dopo l'incidente del 7 ottobre, che ha visto un attacco di un gruppo terroristico di Hamas contro il loro alleato, Israele.

Il progetto "Francoforte Ebraica Immersiva" è previsto per essere operativo entro la fine del 2026, offrendo ai visitatori l'opportunità di immergersi nel passato. La vivace vita ebraica e la routine quotidiana nella Judengasse durante il 15° secolo hanno visto la città confinare la sua popolazione ebraica all'interno di un distretto murato fuori dai confini della città, rendendola un importante hub per la vita ebraica in Europa.

Anche se la storia del ghetto di Francoforte è segnata dalla persecuzione, dall'esclusione e dalla discriminazione, sottolinea una verità fondamentale: l'eredità ebraica è stata intrecciata con Francoforte per secoli. Come ha dichiarato Marc Grünbaum, commissario culturale della Comunità Ebraica di Francoforte, il loro obiettivo è quello di continuare questa narrazione e sostenere una società diversificata, inclusiva e democratica.

Attualmente, è possibile visitare la Judengasse del 1861 di Francoforte attraverso un visore VR in una cantina del centro città. Anche se questa esperienza digitale è affascinante, manca del brulichio di una strada affollata. Tuttavia, il progetto "Francoforte Ebraica Immersiva" mira a correggere questo, creando una replica digitale vivente e respirante del quartiere ebraico storico della città.

