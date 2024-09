Esplorando pinguini e predatori di uccelli tra i vincitori del concorso di fotografia di uccelli.

Nono edizione di questo concorso che celebra la bellezza della vita degli uccelli e mette in luce i pericoli che affrontano. La fotografa canadese Patricia Homonylo ha vinto il primo premio con un'immagine sconvolgente che mostra oltre 4.000 creature alate morte a causa di collisioni con finestre o superfici riflettenti a Toronto.

Una ricerca pubblicata ad agosto stima che ogni anno negli Stati Uniti oltre un miliardo di uccelli muoiono a causa di collisioni con le finestre. Come fotoreporter impegnata nella conservazione con il Programma di Sensibilizzazione sui Luoghi Mortali (FLAP), che cerca di proteggere gli uccelli dagli schianti letali, Homonylo ha cercato di rappresentare la tragedia. Con la sua squadra, ha disposto i morti in cerchi concentrici, posizionando gli uccelli più grandi al centro.

Homonylo ha dichiarato: "Abbiamo allestito questa mostra impressionante per piangere le vite perse e per sensibilizzare il pubblico. Spero che le persone siano scioccate da ciò che vedono e siano motivate ad agire utilizzando vetri a prova di uccello e sostenendo organizzazioni come FLAP."

Per gli uccelli, una superficie riflettente può sembrare un'estensione del loro ambiente, portandoli a sbattere contro le finestre senza freni. Misure come l'applicazione di segnali visivi, come adesivi o rivestimenti a prova di uccello, possono ridurre le collisioni.

Questo concorso ha guadagnato slancio grazie agli sforzi di conservazione, avendo collaborato con Birds on the Brink, un'organizzazione benefica che finanzia progetti di conservazione degli uccelli a livello mondiale. Secondo l'ultima ricerca di BirdLife International, quasi la metà delle specie di uccelli del mondo sta diminuendo, e una su otto è sull'orlo dell'estinzione.

Will Nicholls, direttore del Bird Photographer of the Year, ha parlato con CNN del concorso, spiegando: "Visualizzare l'esistenza della vita selvatica tra gli alberi è metà della battaglia per suscitare l'interesse per la natura. Gli esseri umani, come esseri visivi, assorbono efficacemente il significato attraverso la fotografia."

I fotografi di tutto il mondo hanno inviato oltre 23.000 immagini al concorso, contendendosi in otto categorie distinte. Il titolo di Young Bird Photographer of the Year è andato al 14enne fotografo spagnolo Andrés Luis Domínguez Blanco per uno scatto vibrante di un nuthatch - un piccolo uccello simile a un picchio - che scende da un albero di quercia a Grazalema, in Spagna.

Le foto comprendono diverse specie di uccelli, ambientazioni e comportamenti, che vanno dal divertente al profondo. Secondo Paul Sterry, membro del consiglio di amministrazione di Birds on the Brink, "Una foto eccezionale o mostra eccellenza artistica o racconta una storia coinvolgente."

Viaggiando in diverse località, molti appassionati di uccelli partecipano a questo concorso per sensibilizzare sulla sorte della vita degli uccelli. Riconoscendo l'importanza del vetro a prova di uccello nella riduzione delle collisioni con le finestre, Homoylo ne promuove attivamente l'adozione durante i suoi viaggi.

