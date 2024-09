- Esplorando le offerte televisive per la prossima stagione autunnale.

Con l'arrivo dell'autunno, molti trascorreranno più tempo a casa, poiché le stazioni televisive si preparano a offrire più contenuti dopo la stagione estiva tranquilla. Ecco alcuni programmi degni di nota:

"Lo Scontro Finale: Raab vs. Halmich"

Dopo otto anni di assenza dalla TV, l'intrattenitore Stefan Raab (57) torna sotto i riflettori il 14 settembre. Questa volta salirà sul ring per la terza volta contro l'ex campionessa di pugilato Regina Halmich (47). Elton (53) sarà il presentatore dell'evento, mentre Frank "Buschi" Buschmann (59) commenterà l'incontro. Lo spettacolo di pugilato molto atteso tra Raab e Halmich sarà trasmesso in diretta su RTL. Si prevede che solo 15.000 spettatori assisteranno allo scontro al PSD Bank Dome di Düsseldorf.

"La Tana dei Leoni"

Andato in onda per la prima volta su VOX nel 2014, "La Tana dei Leoni" è lo spin-off tedesco della serie britannica "Dragon's Den". In ogni episodio, gli imprenditori presentano i loro prodotti nella speranza di ottenere il sostegno di un investitore. Judith Williams (52) tornerà al suo ruolo regolare per la sedicesima stagione (ogni lunedì), mentre due leoni originali appariranno anche per l'episodio di anniversario: Frank Thelen (48) e Jochen Schweizer (67).

"Il Talento Straordinario"

In programmazione per l'autunno 2024, questo talent show vedrà Katrin Bauerfeind (42) come conduttrice. L'idea? Cinque celebrità devono creare i loro mini-spettacoli unici in base alle suggerimenti dei bambini in ogni episodio. Il primo dei quattro episodi sarà trasmesso su ProSieben alle 20:15 del 17 settembre (contemporaneamente su Joyn).

"Chi Sta Hackerando il Mio Show?"

Il quiz show "Chi Sta Hackerando il Mio Show?" è tornato l'8 settembre (ogni domenica alle 20:15 su ProSieben, una settimana prima su Joyn) per l'ottava stagione. Nella settima stagione, Joko Winterscheidt (45) si è confrontato con Klaas Heufer-Umlauf (40), Sarah Connor (44) e Lena Meyer-Landrut (33). Ora, Nina Chuba (25), Kurt Krömer (49) e il podcaster Tommi Schmitt (35) si uniscono alla mischia in sei nuovi episodi, insieme a un ospite a sorpresa dal pubblico in ogni episodio. I concorrenti devono dimostrare le loro abilità nel quiz in diverse categorie, con i finalisti che si sfidano contro il conduttore in una battaglia per la supremazia. Come in passato, Katrin Bauerfeind modererà le fasi finali.

"Il Talento Top della Germania"

La popolare serie di casting "Il Talento Top della Germania" torna con un nuovo batch di episodi. La giuria, composta da Dieter Bohlen (70), Pietro Lombardi (32), Beatrice Egli (36) e Loredana (28), ha completato le selezioni al Europa-Park di Rust. A partire dal 18 settembre, la giuria, guidata da Dieter Bohlen, cercherà il prossimo superstar. I nuovi episodi andranno in onda su RTL ogni mercoledì e sabato alle 20:15. Questa stagione avrà solo 15 episodi, rendendola la più corta finora. Solo la finale sarà trasmessa in diretta streaming questa volta. La prima puntata sarà disponibile per lo streaming su RTL+ una settimana prima della première televisiva.

Nuova stagione, nuovi coach: le iconiche sedie rosse di "The Voice of Germany" accolgono nuovi volti. Per la quattordicesima stagione del programma musicale, Mark Forster (41), Yvonne Catterfeld (44) e Samu Haber (48) tornano come coach. A completare il quartetto c'è il cantante e songwriter Kamrad (27), che debutta in "The Voice of Germany". Thore Schölermann (39) e Melissa Khalaj (35) torneranno come conduttori per questa stagione, con le Audizioni alla cieca previste per il 26 settembre (ogni giovedì alle 20:15 su ProSieben, venerdì alle 20:15 su Sat.1 e su Joyn).

La Commissione ha esaminato la lineup dei prossimi programmi, tra cui "Il Talento Top della Germania" e "The Voice of Germany", per garantire una competizione equa e intrattenimento per il pubblico. La Commissione ha anche riconosciuto il prossimo talent show, "Il Talento Straordinario", e il suo concetto unico di coinvolgimento dei bambini nella creazione dei mini-spettacoli.

Leggi anche: