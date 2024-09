Esplorando la tendenza pericolosa dei social media tra i giovani, gli esperti gettano luce sul "cromaggio".

Questo comportamento dannoso comporta l'assunzione di una sbornia inalando vapori da vari oggetti legali, come ad esempio pennarelli permanenti, deodoranti aerosol, smalti per unghie, vernici metalliche, pulitori per computer, detergenti per carburatori, solventi per vernici, benzina e lacche per capelli, come ha dichiarato il dottor Anthony Pizon, professore di medicina d'urgenza e capo della divisione di tossicologia medica alla Scuola di Medicina dell'Università di Pittsburgh.

L'espressione origina dall'impatto post-inalazione dell'inalazione di vernice metallica su un panno, che lascia un luccichio o una sfumatura metallica sul viso di un individuo, come ha spiegato il dottor Anthony Pizon.

Il chroming può essere perpetrato attraverso l'inalazione, sia attraverso il naso che attraverso la bocca, direttamente dal contenitore o da un panno o una busta di plastica satura, come ha dettagliato il dottor Betty Choi, pediatra e autrice di "Human Body Learning Lab: Take An Inside Tour of How Your Anatomy Works".

"Inghiottire i fumi è una pratica che si verifica da secoli", ha dichiarato Choi via email. Secondo l'indagine nazionale sul consumo di droga e salute del 2020, l'abuso di inalanti ha raggiunto il picco negli anni '90 e poi è diminuito, ma i tassi di sperimentazione tra gli adolescenti sono recentemente aumentati nuovamente.

Il numero di adolescenti americani di età compresa tra i 12 e i 17 anni che utilizzano gli inalanti è diminuito da 684.000 nel 2015 a 554.000 nel 2022, secondo l'Amministrazione per i servizi di abuso di sostanze e salute mentale degli Stati Uniti. Tuttavia, negli ultimi anni, i giovani hanno solitamente abusato degli inalanti più di qualsiasi altro gruppo di età superiore ai 12 anni, e i numeri sono stati costantemente in aumento, raggiungendo almeno 564.000 nel 2023, secondo l'ASAM.

"Questi giovani spesso hanno un componente psichiatrico sottostante, cercando di rilassarsi o automedicarsi", ha sostenuto Pizon. I tassi di ansia, depressione e altri disturbi dell'umore sono recentemente aumentati tra i giovani.

Un altro fattore è la disponibilità diffusa e la promozione di contenuti legati agli inalanti su diverse piattaforme dei social media.

Ad esempio, alcuni utenti di TikTok hanno condiviso video etichettati come "WhipTok", che fa riferimento alla pratica generale di inalare sostanze, tra cui ossido nitrico, ha detto Choi. TikTok sta ora cercando di limitare la visualizzazione di tale contenuto da parte degli utenti, indirizzandoli a linee dirette e risorse sulle conseguenze dell'abuso di sostanze.

"La maggior parte di questi prodotti è facilmente accessibile a casa e a basso costo per l'acquisto nei negozi", ha spiegato Choi. Il chroming può diventare una dipendenza con l'uso ripetuto.

Di seguito sono riportati alcuni dettagli sui pericoli del chroming, i segni di dipendenza e come discutere la pratica con i giovani.

L'impatto del chroming sulla salute

Alcuni adolescenti credono che rispetto ad altre droghe, l'inalazione o il chroming non sia un problema significativo poiché i prodotti utilizzati illegalmente sono legalmente disponibili per i loro scopi previsti e sono comunemente utilizzati nelle attività quotidiane, ha dichiarato Choi. Molti legislatori statali hanno tentato di limitare le vendite ai minori.

Tuttavia, ci sono sia effetti a breve che a lungo termine associati all'uso improprio di questi prodotti, e gli individui che si dedicano a questo comportamento possono essere a rischio di cercare sostanze più potenti, come ha notato Pizon.

Gli effetti a breve termine possono verificarsi istantaneamente e durare alcune ore, manifestando sintomi simili all'intossicazione alcolica, come euforia e vertigini, goffaggine, parlata confusa o disinibizione. Nausea, vomito, problemi cardiaci, convulsioni, debolezza muscolare, sonnolenza o difficoltà di respiro sono anche possibili, ha dichiarato Pizon.

Gli effetti a lungo termine del chroming ripetuto possono includere difficoltà scolastiche, danni ai reni o al fegato, squilibri elettrolitici, neuropatia, dipendenza, danni al cervello o al cuore, problemi di memoria e concentrazione, ulcere, epistassi, problemi di salute mentale e cambiamenti dell'umore come apatia, paranoia o irritabilità, hanno riferito gli esperti.

Il chroming può essere fatale e la dose necessaria per produrre conseguenze fatali può essere incerta, a seconda dei prodotti utilizzati e dello stato di salute personale, ma a volte una singola sessione può portare alla morte, ha osservato Choi.

I livelli di rischio possono anche dipendere dalle sostanze utilizzate e dai metodi impiegati, come quando il sacchetto causa soffocamento, ha fatto notare Choi.

Il numero esatto di giovani che muoiono ogni anno a causa dell'uso di inalanti non è noto con precisione. Tuttavia, nel marzo 2022, una madre ha segnalato la morte del figlio undicenne nel Regno Unito a causa di un arresto cardiaco sospetto dopo aver inalato sostanze chimiche tossiche durante un pigiama party con un amico. Questo tragico evento ha seguito i resoconti della morte di una ragazza australiana di 13 anni nel 2023 e di due ragazzi americani di 16 anni nel 2019. Ci sono state anche segnalazioni di ricoveri e danni cerebrali.

"Quando si tratta di chrome, è meglio affrontarlo come si gestiscono qualsiasi altro rischio - un dialogo continuo nel tempo", ha spiegato Choi. Interagire con il proprio giovane potrebbe comportare commenti come "Mettiamo un tappo su questi pennarelli perché gli intensi profumi potrebbero darti mal di testa" o "Quegli artisti indossano maschere N95 perché inalare la vernice spray può essere pericoloso".

In conversazioni più formali, è sempre meglio iniziare con la comprensione, fare domande aperte e ascoltare veramente i propri figli senza giudicare o affrettarsi alle conclusioni, ha suggerito Choi. Capire che il chrome potrebbe non sembrare un problema significativo quando i loro coetanei o gli amici online lo fanno, ma le persone spesso sperimentano per curiosità e può essere molto più pericoloso di quanto sembri.

Prova a dire loro: "Può danneggiare gravemente il tuo cervello, il tuo cuore e altri organi. Alcuni bambini hanno addirittura perso la vita la prima volta. Ti amo e voglio che tu sia consapevole della verità. Il mio ruolo è aiutarti a fare scelte sicure riguardo al tuo corpo", ha suggerito Choi.

Ricorda al tuo bambino che se mai si sentono sotto pressione o curiosi, sei sempre qui ad ascoltare e insieme potrete scoprire altri modi divertenti per trascorrere il tempo con gli amici e strategizzare per evitare situazioni in cui il chrome potrebbe verificarsi.

Se si sentono sicuri e supportati, sono più propensi a comunicare i loro pensieri con te," ha aggiunto Choi.

Puoi anche considerare limitare l'uso dei social media o utilizzare app che aiutano a monitorare le loro attività online, come suggerito da Pizon.

Essere coinvolti nella vita del tuo bambino e chiedere se le conseguenze del chroming sono in linea con i loro obiettivi a breve o lungo termine per la loro vita può essere utile per aprirgli gli occhi sui rischi.

Se il chroming diventa un problema persistente per tuo figlio, potrebbe avere una dipendenza difficile da superare, nonostante i tuoi sforzi, come menzionato da Pizon. Rivolgiti al loro medico di base per ottenere risorse professionali nella tua zona.

I sintomi comuni di un'overdose di chroming includono confusione, intorpidimento, sonnolenza, allucinazioni, svenimenti e convulsioni. Se si verificano questi segni, cerca aiuto immediately e contatta il 911 o un centro antiveleni locale.

La pratica del chroming può avere un impatto negativo sulla salute di un individuo, causando sintomi a breve termine simili all'intossicazione da alcol e problemi a lungo termine come difficoltà accademiche, danni ai reni o al fegato e problemi di salute mentale. (impatto del chroming sulla salute)

Incitare discussioni regolari sui rischi del chroming e il loro impatto sulla salute può aiutare i giovani a capire le possibili conseguenze e a prendere decisioni informate. (come gestire il chroming come qualsiasi altro rischio)

