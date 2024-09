Esplorando la dinamica di guida del più recente SUV elettrico del Gruppo VW, la CUPRA Tavascan.

Cupra, la filiale spagnola di Seat, presenta un'altra variante SUV elettrificata con il Tavascan, costruito sulla sua piattaforma elettrica modulare. NTV.de ha recensito questa offerta alla moda nella sua versione più stravagante.

Se trovate l'Audi Q4 noiosa, la Volkswagen ID.4 banale e la Škoda Enyaq troppo convenzionale, allora la Cupra Tavascan potrebbe essere un'alternativa allettante per voi. Questo SUV appariscente sfoggia una serie di dettagli visivi, dal frontale audace con il marchio "Cupra" ben in vista tra il cofano e la griglia, alle ruote color bronzo e al logo illuminato sul retro.

L'indulgenza continua all'interno di questo SUV. Il tema del colore bronzo si estende in tutto il Tavascan, con numerosi elementi di accento presentati in questa tonalità. Notate la striscia che attraversa l'intero cruscotto, che si estende ai lati interni delle porte, nonché la finitura intorno al portabicchieri e ai sedili, con il bronzo integrato nei rivestimenti attraverso i piccoli loghi "Cupra". Tuttavia, la vernice esterna sobria selezionata per il primo veicolo di prova, "Metallizzato Deserto dell'Atacama", aiuta a mitigare il design audace del Tavascan, creando un gradevole contrasto con gli altri elementi appariscenti.

I designer poi spingono il limite, prima di fare un passo indietro a causa dei vincoli di bilancio. La consolle galleggiante sembra moderna, mentre il cruscotto virtuale e lo schermo centrale includono comandi touch soft per la temperatura interna - componenti evidentemente prelevati dal magazzino di pezzi della società. Tuttavia, vi sentirete sorprendentemente spaziosi all'interno di questo SUV familiare, in particolare lo spazio per le gambe generoso nel secondo row, che è particolarmente degno di nota per l'altezza modesta del modello, appena sotto i 1,6 metri. Inoltre, il Tavascan offre un ampio spazio per il bagaglio, con 540 litri di spazio per i bagagli dietro il sedile posteriore, anche in caso di occupazione completa.

Il Tavascan offre un'esperienza di guida veloce ma non particolarmente sportiva

In cerca di un viaggio emozionante? Sotto il cofano di questa variante VZ si nasconde un powertrain familiare: 340 cavalli. Di conseguenza, il Tavascan accelera con sicurezza grazie ai suoi 545 Newton metri di coppia, raggiungendo i 100 km/h in soli 5,5 secondi. Anche se non emula la personalità della sports car all'interno della gamma di SUV Volkswagen MEB, offre comunque un grado simile di comfort ai passeggeri, nonostante i "sedili sportivi" ufficialmente designati.

Inoltre, il Tavascan offre una guida morbida, non ferma, con Cupra che enfatizza aggettivi come "gentile" e "intuitivo". Tuttavia, il Tavascan gestisce le curve con destrezza, grazie al suo basso baricentro (le batterie si trovano nel pavimento). Anche se percepite il suo peso, circa 2,3 tonnellate, non compromette la manovrabilità.

Attualmente, le preoccupazioni sulla durata della batteria sembrano ritardare gli acquisti, almeno in Germania. È giustificato? Dal punto di vista di un utente che carica, la generazione MEB ha notevolmente migliorato l'efficienza di carica. Ad esempio, il Tavascan può caricare dall'10 al 80% in soli 28 minuti. Anche se più lento del rifornimento, rappresenta comunque un'opportunità ragionevole per riposarsi e rinfrescarsi durante un lungo viaggio. Tuttavia, questo potrebbe non essere adatto al rappresentante di vendita affrettato.

NTV.de non ha potuto verificare questa figura durante un breve primo incontro con il veicolo. Tuttavia, il computer a bordo ha indicato un'autonomia prevista di circa 433 chilometri, collocando il Tavascan leggermente sotto la rivendicazione di fabbrica WLTP minima di 477 chilometri. Come sempre, lo stile di guida gioca un ruolo significativo, quindi il rappresentante delle vendite potrebbe dover attendere la prossima generazione o optare per un veicolo basato sulla "piattaforma elettrica premium", che offre tempi di carica più rapidi.

Inoltre, il Tavascan non è un'opzione economica. Chi considera una versione VZ forte dovrà fare un investimento sostanziale - almeno 60.780 euro, secondo la lista dei prezzi. Anche se questo è inferiore alla Škoda Enyaq RS Coupé (63.300 euro), rappresenta un notevole ostacolo finanziario. Anche la versione base del Tavascan è preziosa, a 53.240 euro, rendendola meno ideale per le famiglie attente al budget. Tuttavia, la versione VZ include numerosi elementi di lusso come standard, come il controllo della sospensione adattiva, il portellone elettrico, i fari a matrice LED, il sistema di accesso senza chiave e il cruise control adattivo (che accelera e frena autonomamente).

Se si può affezionarsi al modello spagnolo dipende in gran parte dall'apprezzamento personale per il design distintivo. Il Tavascan fa sicuramente colpo, ma potrebbe anche suscitare dissenso. Solo il tempo dirà se le sue origini dalla pianta cinese di Anhui avranno un impatto negativo sul marchio a causa della tensione politica-economica attuale. Tuttavia, è stato costruito solidamente e merita di essere considerato.

