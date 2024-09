Esplorando il vuoto lasciato da Nasrallah nella leadership di Hezbollah.

Sei strutture a sud di Beirut si sgretolano in detriti a seguito di intense detonazioni, mentre l'esercito israeliano, come annunciato dalle autorità, attacca la sede del movimento sciita di Hezbollah. Entrambe le parti segnalano la morte del leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, a seguito degli attacchi. La morte di Nasrallah scuote il Medio Oriente. Le domande principali sono:

Cosa c'è in serbo per Hezbollah?

Con la morte del suo carismatico leader, considerato la figura più forte del Libano, Hezbollah sembra decapitato. Un esperto di questioni mediorientali, Jannis Julien Grimm della Libera Università di Berlino, ha dichiarato a ntv.de: "La morte di Nasrallah è un colpo significativo inferto dagli israeliani a Hezbollah, con ripercussioni che vanno ben oltre il Libano". L'assenza di un leader e la quasi completa distruzione della sua dirigenza portano incertezza su chi all'interno di Hezbollah abbia ora l'autorità per impartire ordini, anche in eventuali attacchi contro Israele. Potrebbero attendere istruzioni dall'Iran, il loro principale sponsor e sostenitore. Tuttavia, la risposta dell'Iran remains to be seen. Tuttavia, è innegabile che Hezbollah si trovi nella sua condizione più debole e repressa degli ultimi anni a seguito di una serie di attacchi devastanti da parte di Israele.

Hezbollah nominerà un successore?

Questo è probabilmente un problema di tempo. Hezbollah sceglie di solito i suoi leader attraverso processi segreti e contorti. "Hezbollah non manca di potenziali successori", afferma Grimm a ntv.de. Tuttavia, un nome è stato fatto circolare per la successione: Haschim Safi al-Din, capo del Consiglio Esecutivo di Hezbollah, è considerato il candidato più probabile. È cugino di Nasrallah e suocero del potente generale iraniano Qassem Soleimani, ucciso in un attacco con drone USA nel 2020. Safi al-Din è stato addestrato per un ruolo di leadership all'interno di Hezbollah sin dagli anni '90. Secondo i resoconti dei media arabi, era recentemente responsabile degli affari finanziari e delle operazioni quotidiane all'interno della milizia.

Qual è l'importanza della morte di Nasrallah?

Nasrallah era una figura chiave nell'asse della resistenza, una coalizione in cui l'Iran combatte insieme alle milizie alleate nella regione contro il loro dichiarato acerrimo nemico, Israele. Era considerato addirittura il numero due dopo il leader supremo iraniano Ali Khamenei. Secondo Grimm, Nasrallah avrebbe potuto ascendere al ruolo di successore spirituale di Khamenei per l'asse, poiché non ci sono altre figure carismatiche in Iran che possono assumere questo ruolo. Grimm ha dichiarato a ntv.de: "Se il vecchio Khamenei si fosse dimesso o fosse morto, la leadership spirituale dell'asse della resistenza sarebbe potuta passare a Nasrallah, poiché non ci sono altre figure carismatiche in Iran che possono assumere questo ruolo".

Anthony Samrani, direttore del quotidiano libanese "L'Orient Le Jour", ha sostenuto che l'uccisione era più significativa di quella di Soleimani nel 2020 e di Osama bin Laden, leader della rete terroristica Al-Qaeda e mente dietro gli attacchi dell'11 settembre negli Stati Uniti. Nadav Pollak, docente all'Università israeliana Reichman, ha scritto: "Era il nostro Bin Laden, moltiplicato per 10. Per più di 30 anni, ha orchestrato attacchi terroristici contro i nostri civili mentre aiutava altre organizzazioni terroristiche a raffinare le loro tecniche di uccisione contro di noi". Per i suoi sostenitori, Nasrallah era quasi divino.

Quali sono le implicazioni per il conflitto con Israele?

L'esito rimane incerto, poiché ci sono diverse possibili scenari. L'organizzazione attuale potrebbe cercare di rispondere con forza a questo attacco, anche solo per dimostrare la propria resilienza, lanciando attacchi coordinati della milizia in Iraq e Yemen, o addirittura dall'Iran stesso.

Se Hezbollah non si ritirerà dal confine meridionale con Israele come richiesto, non si può escludere un'offensiva limitata dell'esercito israeliano per mantenere la pressione sulla milizia. Tuttavia, tali operazioni potrebbero rivelarsi vantaggiose per Hezbollah, che in passato ha condotto una sorta di guerra di guerriglia contro Israele nel sud. Poiché Hezbollah e Hamas sono stati notevolmente indeboliti nel conflitto di Gaza, la milizia houthis in Yemen potrebbe potenzialmente acquisire importanza come alleato di Teheran.

Qual è l'impatto della morte di Nasrallah sul Libano?

In questo piccolo paese mediterraneo afflitto da un vuoto di governo da più di due anni, la morte di Nasrallah lascia un vuoto di potere. Non ci sono ancora indicazioni da parte dell'Iran, principale sponsor e sostenitore di Hezbollah, per riempire questo vuoto. Pertanto, è possibile un nuovo scontro di potere tra vari gruppi in questo paese diviso per confessioni. Gli avversari di Hezbollah potrebbero ora vedere un'opportunità per smantellare permanentemente le strutture di Hezbollah all'interno dello stato e rafforzare il controllo del governo. Tuttavia, potrebbe anche portare a una maggiore destabilizzazione del paese, accendendo nuovi conflitti settari e condizioni caotiche in generale. Il Libano ha attraversato una brutale guerra civile dal 1975 al 1990.

I paragrafi seguenti si applicheranno alle conseguenze della morte di Nasrallah, mentre Hezbollah cerca di affrontare il vuoto di leadership e i possibili scontri di potere all'interno del Libano e oltre. Sarà cruciale monitorare le risposte di Hezbollah e il ruolo dell'Iran nel processo di successione, poiché entrambi i partiti potrebbero avere un impatto significativo sulla stabilità regionale e sul conflitto in corso con Israele.

